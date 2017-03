Model Rina Fukushi in 30 seconden

Ontvang de nieuwsbrief van Trendystyle in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Backstage bij de Fashion Weeks is het speuren naar nieuwe en interessante gezichten. Natuurlijk kijken we altijd uit naar Nederlandse toppers. Marjan Jonkman bijvoorbeeld is één van onze favorieten omdat ze zo lekker fel kan kijken en karakter toont.

Maar vaak ook is het moeilijk om in de cast interessante gezichten te ontdekken. Veel modellen houden zich afzijdig en het lijkt wel of ze helemaal geen plezier in hun job hebben. Natuurlijk is al die aandacht soms best zwaar, maar als je bedenkt dat modellen soms maar een paar seizoenen ‘meegaan’, dan kun je er toch maar beter het maximale uitslepen, zouden wij zo denken.

De Japanse Rina Fukushi lijkt zich dat wel te beseffen. Dit model zit enorm in de lift. Ze loopt deze Fashion Weeks voor de grootste modehuizen. En dat vinden we eigenlijk niet verwonderlijk. Ze is bloedmooi en straalt ongelooflijk veel positieve energie uit.

Rina poseerde voor onze foto- en videocamera en deed dat op een fantastische manier. In de weinige minuten voor het begin van de show lukte het ons een modellenvideo van haar te maken. Het begon allemaal met de vraag of ze ons haar nagellak kon laten zien (onderdeel van de beauty shots die we backstage gewoonlijk maken). Dat was voor haar het startsein…

Geniet van de video en foto’s van Rina Fukushi. En onthoud haar naam want je gaat nog veel van haar horen.