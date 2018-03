Modekleur 2018: geel! Tips en ideeën om geel te dragen

In deze periode van het jaar kunnen we niet om de kleur geel heen. Geel hoort bij de lente en zomer! Het is de kleur van narcissen, het is de kleur van Pasen en het is de kleur van de zon. Maar het is vooral ook een modekleur die we voor lente en zomer 2018 weer volop gaan zien.

In het trendkleuren overzicht van kleurspecialist Pantone voor lente en zomer 2018 komen we maar liefst twee geel kleuren tegen: Meadowlark en Lime punch. Meadowlark is een wat afgezwakte, vrij zachte geelkleur. Lime punch is een felle, frisse limoengele kleur.

Voor dit artikel hebben we vooral fellere geeltinten uitzocht, maar op de catwalks kwamen er ook veel bleekgele kleuren voorbij. Deze zachte tinten laten zich heel gemakkelijk dragen (vergelijk het met wit). De felle tinten zorgen voor een vrolijke vibe en zijn goed voor een uitgesproken look. Geen kost voor verlegen typjes!

Geel combineer je met…

Zachte geel tinten combineren we dit seizoen vooral met wit, zwart of andere (ook meerdere) pastels. Maar het zijn vooral de kleurcombinaties met de felle geeltinten die ons intrigeren. Twee combinaties in het bijzonder vielen ons op: felle geeltinten met karamelkleuren (zie Trussardi en in zekere zin ook Tod’s) en geelkleuren met koudroze kleuren (zie Dries van Noten). Allemaal heel chic, vernieuwend en draagbaar. Proberen!

Geen zin in een gele mode look? Ga voor gele accessoires. Een gele tas, gele laarzen… (zie Givenchy). Geel laat zich gemakkelijker dragen dan je denkt.

