De modekleur geel. In deze tijd van het jaar kunnen we er niet omheen!

Geel is een modekleur die ook dit seizoen weer in de Top 10 staat. Geel is de kleur van de zon die weer gaat schijnen. Geel is de kleur van de narcissen die rond Pasen gaan bloeien (in Zeeland wordt de narcis wel ‘Paaslelie’ genoemd). Geel is ook de kleur van de eierdooier in het ei dat van oudsher als symbool van vruchtbaarheid voor de Pasen geldt. Daarnaast is geel de kleur van afgunst en verraad. Maar wij willen deze kleur vooral zien als licht, leven, vrolijkheid en zon!



Een gele outfit stemt vrolijk en sprankelt met hitte en vitaliteit. Kleurenspecialist Pantone omschrijft de winnende geeltint voor lente 2017, Primrose Yellow, als volgt:

Primrose Yellow sparkles with heat and vitality. Inviting us into its instant warmth, this joyful yellow shade takes us to a destination marked by enthusiasm, good cheer and sunny days.

Modeontwerpers en fashionista’s kennen de positieve kracht van geel. Voor lente en zomer 2017 zagen we geel op de catwalks en geel op de straat. We zochten een aantal toppers voor je uit en geven je nog wat tips mee.

Geel laat zich goed combineren met andere primaire kleuren. Bij Rochas bijvoorbeeld zagen we geel met blauw (en paarse plateauslippers). Supermooi! Geel met zwart is ook een veel geziene combinatie, maar hier is wat voorzichtigheid geboden. Volgens psychologen zou de combinatie van deze twee ‘angst’ inboezemen. Verder verval je gemakkelijk in een soort ‘bijen-effect’. Draag je geel met zwart, doe het dan vooral met accessoires, dus een total black outfit met een geelaccent, of andersom. En verder is geel gewoon puur genieten. Vooral de gele jurk bij Ferragamo vinden wij ontzettend mooi. In zo’n jurk willen wij de Pasen wel vieren!