Mode accessoires 2108. Dit zijn de zonnebrillen trends voor zomer 2018

Zomer betekent zon én zonnebrillen! Heb jij je favoriete zonnebril voor zomer 2018 al gevonden? De zonnebrillen trends zijn weer geweldig. De allernieuwste zonnebrillen zijn : óf superkleine monturen óf joekels van zonnebrillen. We zetten de trends voor het trendy mode accessoire dat zonnebril heet even op een rijtje:

Zonnebrillen trends zomer 2018

Superkleine monturen

De nieuwigheid op het gebied van zonnebrillen voor zomer 2018 zijn de superkleine monturen zoals we die op de catwalks bij Louis Vuitton, Miu Miu en Prada zagen. Deze brillen hebben een langgerekte cateye vorm en zijn heel smal (laag). Je kijkt er zo overheen. Dit soort zonnebrillen zijn op dit moment toppers onder de bloggers. Het zijn de must-have voor iedere fashion victim. Met zo’n brilletje ben je HOT!

Grote, gekleurde en gekke (!) monturen

Kijken we naar het algemene panaroma van zonnebrillen dan zien we voor zomer 2018 vooral veel grote en gekleurde monturen die alle mogelijke vormen kunnen aannemen: van cateyes tot rond, maar ook hoekig en zelfs ronduit GEK. Zoals de zonnebril met sierlijke handen, bij Dolce & Gabbana; de duim en wijsvinger, compleet met gelakte nagels en ringen houden de zonnebrillenglazen vast. Een ander voorbeeld van een absurde zonnebril is het witte exemplaar van Gucci dat eruit ziet als een foto viewer (je kent ze wel uit je jeugd) die dan ook nog eens versierd is met een rode traan. De conclusie is in elk geval dat ook op het gebied van de zonnebrillen alles mag en kan. Lees verder onder de foto’s.

Zonnebrillen met een chique en mondaine uitstraling

Kleur is de trend. Gekleurde zonnebrillen zijn in de mode, vaak met een mondaine en stijlvolle uitstraling. De vormen zijn eerder ovaal dan hoekig. De monturen zijn vaak vrij dik. De uitstraling is vrouwelijk en chic. De cateye is en blijft een topper en is het summum van vrouwelijkheid. Lees verder onder de foto’s.

Ronde zonnebrillen met een 70’s vibe

De ronde zonnebrillen met jaren ’70 uitstraling worden dit seizoen over het algemeen wat kleiner en hebben vaak gekleurde glazen of spiegelglazen. Sinds dit ‘hippie’ model een paar jaar geleden weer in de mode kwam is het razend populair. Het is vooral heel geschikt voor zomerfestivals en andere coachella-achtige gelegenheden.

Klassiekers

Klassieke hoornen brillen met wederom vrij dikke monturen komen dit seizoen vaak met gewichtige en imposante zijkanten die als sieraden zijn bewerkt. Net zoals bij de oorbellen en kettingen is het sleutelwoord voor de zonnebrillen deze zomer OVERDRIJVEN.

En nu je de zonnebrillen trends voor zomer 2018 kent, begrijp je ook waarom klassiekers als pilotenbrillen en Wayfarers deze zomer wat minder – laten we zeggen – up-to-date zijn. Begrijp ons goed, alles mag dus ook met deze zonnebrillen sla je een goed figuur!

