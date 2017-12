Mode. Ga voor zwart met wit, de succesformule van Coco Chanel

Weet je in deze koude dagen niet goed wat je aanmoet, denk dan eens in termen van ‘zwart-wit’. Het was Coco Chanels lievelingscombinatie en het is en blijft een topper. In de mode, in de make-up en in het interieur.

Waarom koos Coco Chanel voor zwart en wit?

Eigenlijk had Coco Chanel wel geteld vijf top lievelings(niet)kleuren: zwart, wit, beige, rood en goud. Ze combineerde deze naar hartelust. Vooral de combinatie zwart-wit is emblematisch voor Mademoiselle. Ze had daar zo haar redenen voor.

Neem nu zwart. Terug in de jaren ’20 van de vorige eeuw was het dragen van zwart vooral voorbehouden aan bediening en huishoudelijk personeel en personen in de rouw, maar Coco Chanel verhief deze niet-kleur tot het toppunt van elegantie. ‘I imposed black, it reigns still because black triumphs all‘, zei Chanel eens. Haar bekende Little Black Dress werd legendarisch.

Ook wit kon de goedkeuring van de Franse couturier wegdragen. Wit vangt het licht, wit verfraait het gezicht en het is de kleur van transparantie.

Er wordt wel gezegd dat de verklaring van Coco Chanels voorliefde voor zwart met wit moet worden gezocht in jeugd: Coco groeide op in een weeshuis met Katholieke nonnen. Met de combinatie zwart-wit greep ze terug op hun kledij en die van de bediening maar ze maakte er een sport van om deze (niet)kleuren op een geheel nieuwe en vooral luxe manier te interpreteren.

Een andere verklaring die wel voor Chanels passie voor zwart-wit gegeven wordt, is dat Chanel bekendheid verwierf in het Art Deco tijdperk van de jaren ’20, een tijdperk waarin zwart en wit erg populair waren. Het zou dus ook een beetje de tijdsgeest geweest zijn. Zwart met wit is in de loop der tijd uitgegroeid tot een klassieker.

Mode. Zwart met wit in de 21ste eeuw

Ook nu nog, bijna een eeuw later, is de combinatie zwart met wit tijdloos en eindeloos elegant. Het modepubliek dat zich elk seizoen weer in en rond het Grand Palais in Parijs verzamelt voor de show van Chanel kiest er maar al te graag voor.

Een zwart-witte outfit is geschikt voor elke gelegenheid, zowel voor overdag als voor de avond. De mate van elegantie je de look maakt, hangt vooral af van de vormen en materialen die je kiest.

Met een zwart-witte tweedstof zoals we die van de Chanelpakjes kennen, creëer je direct een herkenbare Chanel-look. Maar je kunt ook voor andere materialen en snitten gaan. Zwart leer met wit is een ijzersterke combinatie. Een zwart (smoking)jasje op een witte broek is het toppunt van elegantie. Een lange zwarte jas over een lange witte jurk is razend chic en feestelijk. Zwarte en witte items kun je ook met gestreepte items (in zwart met wit) combineren. Coco Chanel zelf droeg in haar vrije tijd graag strepen en de fashionista’s doen haar op dit punt nog steeds na. Een witte blouse op een zwarte broek is natuurlijk altijd chic, maar pas hier wel op voor het ‘serveerster-effect’. Voor een eigentijdse twist kun je ook voor zwarte lakmaterialen gaan. Speel verder ook met mode accessoires in zwart en wit om de look af te maken. Je kunt natuurlijk ook voor total black of total white gaan. Soms kan ook het ook heel spannend zijn om er een heel andere kleur bij te halen, zoals de pastelkleurige tas op de openingsfoto of de bloemendecoratie op de donkere blazer hieronder.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens, laat je inspireren en open dan je kast om zelf eigentijdse en stijlvolle zwart-witte combinaties te leggen.

