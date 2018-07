Met dit mooie weer gaat iedereen met de benen bloot. Hoeveel minuscule spijkershorts heb ik in deze dagen niet gezien? En hoeveel (schaamteloos) korte jurkjes? Het is één en al blote benen op straat. Zelf ben ik dol op lang en dus hul ik me in deze dagen in luchtige lange jurken met één schoonheidsfoutje: ze zijn doorzichtig. En dat schijnt ‘aanstootgevender’ te zijn dan superkorte shorts.

Elke keer weer krijg ik op straat te horen: ‘Jouw onderbroek is blauw‘ waarop ik mijn rok optil en mijn spijkershorts laat zien. Raar maar waar. Op deze zomerdagen draag ik méér lagen dan de gemiddelde vrouw maar klaarblijkelijk lijkt het minder… Een vriendin opperde om eens een huidskleurige onderbroek met pijpjes te proberen waarop haar vriend prompt zei dat het dan wel eens zou kunnen lijken dat ik me geschoren heb… (en hier houd ik het maar bij).

Doorzichtige kleding heeft dus een bepaald effect. Hoog tijd om eens in het fotoarchief van de fashion shows te duiken. Hoe lossen de modeontwerpers het op? Hoe gaan zij deze zomer om met doorzichtige kleding?

Weinig subtiel, is het antwoord. De meest voor de hand liggende oplossing is deze zomer: een mooi lingerie setje in kleur (roze of rood) of met strepen (Fendi), een setje dat gezien mag worden (en dus ook gezien wordt). Een oplossing voor een doorzichtige rok is een wat langere top zodat de ‘kritieke’ zones (billen en voorkant) bedekt zijn. Bij N21 zagen we onder een doorzichtige jurk ook een korte jumpsuit. Bij Alexis Mabille zagen we contrasterend Marlies Dekkerachtig ondergoed (zwart onder wit), iets waar ik zelf niet echt dol op ben omdat ik het té heftig vind (maar heb je zin in, ga er dan gerust voor). Geraffineerder is de vondst van Alexander McQueen: die ging (inderdaad) voor huidskleurige oma-onderbroeken met strategisch kant op de kritieke zones.

Bekijk de foto’s en trek de stoute schoenen aan: ga voor doorzichtig. Doe inspiratie op. Doe eens gek. Het leven, zeker als de zon schijnt, is te mooi om er (altijd) serieus bij te lopen. Een bijkomend voordeel van doorzichtige lange jurken en rokken is bovendien dat deze stofjes het silhouet van je benen dan wel laten zien, maar ze camoufleren imperfecties als cellulite en gesprongen adertjes als de beste!

Charlotte Mesman voor Trendystyle