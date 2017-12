Dit is de ultieme mode winter look: teddy jas plus jogging pak

Op dagen als deze zouden wij hier op de redactie eigenlijk het liefst ons bed niet uitkomen. Wat een kou! En wat een gedoe om je erop te kleden. In huis loop ik het liefst in een jogging pak en – onder ons gezegd – ga ik er soms wel eens de deur mee uit. Ik gooi er mijn langste en dikste jas over en sneak door de supermarkt in weinig meer dan een veredelde pyjama. Daarom was ik zo blij toen ik deze foto’s in ons archief voor winter 2017 2018 tegenkwam.

Yep! Dit is het. Dit is de ideale mode winter look. Een warm en stoer joggingpak – denk die blote buik even weg of fantaseer er een coltruitje onder – met een enorme teddy / eco bontjas erover. Zo’n teddy die je als het ware helemaal omarmt, zo’n jas waar in wegkruipt als… onder je eigen donsdekbed.

Overigens is het wel grappig dat deze look waar wij hier toch echt wel een beetje verliefd op zijn, uit China moet komen. De ontwerpster is Angel Chen en ze showde haar creaties op de catwalk in Milaan waar wij ze dus fotografeerden. De teddy jassen zijn bovendien ecologisch. Wat wil je nog meer?

Nu ik de foto’s weer gezien heb, weet ik hoe mijn ultieme winterwonderland eruit moet zien! Geen sneeuwbuien in (doorweekte) spijkerbroek meer. Het wordt zoeken naar een leuk joggingpak (misschien komt de Kerstman met iets op de proppen) en een super mega teddy jas. Ik denk overigens dat dit allemaal niet zo moeilijk zal zijn. Ik heb er best teddy’s in de winkels gezien. Even wachten tot het weer droog is en de shopping kan beginnen! Als het opnieuw gaat sneeuwen, ben ik erop gekleed!

Door: Charlotte

