Ruiten zijn de winterhit van dit seizoen. Wil je garderobe een beetje up-to-date zijn, dan moet je toch wel iets van ruiten hebben. Een lange ruitenjas bijvoorbeeld. Of een ruitenpak. Of misschien een simpele ruitenblouse die je losjes over een jurk draagt.

Er is iets speciaals met de ruiten van herfst winter 2018 2019 aan de hand, en dat zit ‘m niet in de ruiten zelf, maar vooral in de combinaties. We roepen al tijden dat de mode alle regels van weleer overboord heeft gegooid, en dat wordt wel heel duidelijk als we met ruiten gaan werken.

Ruiten combineer je met ruiten, maar ook met strepen, met bloemfantasieën, met effen kleuren, en met alle mogelijke materialen. Wie zou er ooit hebben gedacht aan een combinatie van ruiten met kant? En toch zagen we het op de catwalk. N21 in Milaan showde een zwart-met-rood geblokte blouse op een beigeroze kanten broek, een absolute nieuwigheid wat ons betreft.

Van ruiten hoef je dus niet meer terug te schrikken omdat ze ‘moeilijk te combineren’ zouden zijn. Alles mag. Mocht je er toch een beetje moeite mee hebben, ga dan voor een kleine ruit. Kleine fantasieën ogen altijd geraffineerder en rustiger. Je bent dan van die drukke impact af.

Ook ruiten in gedekte kleuren laten zich, vanzelfsprekend, gemakkelijker dragen dan ruiten in felle kleuren. Ga je voor een rustige ruit in zachtgrijs bijvoorbeeld dan kan het wel weer heel leuk zijn om daar juist een felle kleur bij te halen, zoals we dat bij Sportmax zagen.

Houd je van een jaren ’90 grunge stijl, kijk dan even naar fashion show van Missoni. Het Italiaanse modehuis kwam met ruiten in die mood. Het is weer een heel nieuwe insteek.

De klassieke Schotse ruit ondergaat dit seizoen een verjongingskuur, dankzij Versace. Daar zagen we schalkse rokjes in Schotse ruiten die met hoge laarzen, in Schotse ruiten, waren gecombineerd. Houd je van een mannelijkere look, dan kun je voor het broekpak in Schotse ruiten gaan.

En voor een sexy ruitenversie in bed.. moet je bij Victoria’s Secret zijn.

Bekijk de foto’s maar eens. Veel ruitenplezier!