Mode trends zomer 2018. De make-over van de trench coat

De trench coat wordt een hot item het komende seizoen. De modeontwerpers zijn er flink mee aan de haal gegaan. Deze ouwe en vertrouwde klassieker krijgt voor lente en zomer 2018 (bijna letterlijk) een nieuw jasje. Het is één coolste mode trends voor zomer 2018.

Het meest opvallende exemplaar is de trench coat van Loewe. Het lijkt wel alsof ontwerper Jonathan Anderson de schaar heeft gepakt, aan de voeten van het model is neergezonken en haar lange trench van onderen af tot aan haar knieën in repen heeft geknipt. Het resultaat is een hippe en jonge make-over voor deze evergreen.

Heel fraai en creatief zijn ook de trench coats bij Maison Margiela. De show opent met een trench coat waaraan de schouderparty ontbreekt. Het tweede model, de blauwogige Alish Nesvat, draagt een trenchcoat met een rood lijfje erover. Later in de show zien we een doorzichtige regenjas in perzikpoederkleur voorbijkomen. Onder de regenjas draagt het model een beha met een slinger parels langs de beugel. Geen dagelijkse kost, we geven het toe, maar mooooooi is het wél! Dit topstuk wordt gevolgd door een goudkleurige trench met witte veren. Het kan niet op bij Maison Margiela.

Ook Alexander McQueen heeft er hard aan gewerkt om de trench coat te moderniseren. Klassieke trenchcoats werden opgesmukt met romantische en tere bloemenfantasieën in zachte kleuren en goud en met bloemenvoeringen. De jassen hadden niet één maar twee of misschien wel drie revers en werden geshowd met chocker kettingen met parels. Deze juweeltjes van trench coats werden met korte boots in zwartlak gedragen.

Heel bijzonder ook zijn de regenjassen bij Celine. Ging McQueen voor dubbele revers, Celine doet er nog eens schepje bovenop en gaat voor dubbele jassen!

Max Mara kwam een beeldige, slank gesneden trench coat in een materiaal dat zich vanaf de eerste rij maar moeilijk laat definiëren, maar dat – gelet op de transparantie rond de armen – wel eens organza zou kunnen zijn.

Bekijk de foto’s maar eens en houd deze trend in gedachten. Wij hebben al beeldige trench coats in de winkelrekken zien hangen en zijn alweer heftig in de verleiding gebracht. De aankoop is nog niet gedaan maar zit eraan te komen! En dan maar hopen op veel regen :-)

Door: Charlotte Mesman

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends