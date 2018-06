Mode trends zomer 2018. Spelen met goud en zilver

Goud en zilver geven zomer 2018 een extra feestelijke twist. Het was een fonkelen geblazen op de catwalks! De modeontwerpers hebben kwistig met pailletten gestrooid en goud en zilver op allerlei manieren in hun collecties verwerkt. Heel vernieuwend is dat je deze edelmetalen nu ook bij elkaar mag dragen. Hoera, hiermee doorbreken we weer één van oma’s mode taboes! http://www.trendystyle.net/10-moderegels-we-absoluut-mogen-en-moeten-vergeten/

Een andere hedendaagse regel – en ook die vinden wij fantastisch – is dat je goud en zilver niet meer voor speciale gelegenheden bewaart, maar dat je ze te kust en keur aantrekt, wat ons betreft ook naar het strand.

De sleutel naar een goud/zilver look voor overdag ligt in de combinatie met casual items en materialen. Een paar voorbeelden:

Combineer een rok met zilverpailletten met een sportieve linnen blouse.

Draag een zilverkleurig topje op een witte broek.

Draag een goudkleurige top onder een zomerjasje (Maison Margiel) of zomertrui met lage hals.

Combineer een zilverkleurige broek met een leren blouse (Louis Vuitton)

Voor de avond:

Combineer zilver met goud!

Draag zilver op zilver, maar dan met andere texturen.

Draag goud op goud; speel ook hier met texturen en kleurnuances.

Combineer zilver en goud met poederkleuren voor een trendy look.

Goud en zilver doen heel veel voor je uiterlijk. De weerkaatsing van het zomerse zonlicht haalt schaduwen uit je gezicht weg.

Behalve goudkleurige en zilverkleurige jurken, rokken, broeken, tops en zelfs jassen (zie Alexander McQueen) gaan we ons deze zomer ook te buiten aan idem dito tassen en schoenen. Haal er grote goudkleurige of zilverkleurige oorbellen en kettingen bij en je bent helemaal up-to-date. Laat de ekster in je los :-)