Mode trends zomer 2018. De smoking voor haar is terug. En hoe!

We hadden nooit gedacht dat de mode trends voor lente zomer 2018 ons zoiets als een ‘vrouwelijke’ smoking zouden brengen. Zou je ‘m al verwachten, dan is dat toch wel voor de winter, met alle feestdagen. Maar toch gingen de ontwerpers massaal met de smoking aan de haal. En het resultaat mag er zijn.

De smoking van Saint Laurent is onze favoriet. De combinatie van het vrij mannelijke zwarte jasje met het supervrouwelijke witte topje en de zwartkanten broek is top. Superchic is ook de creatie van Jil Sander. Het mooie aan deze look is wel de combinatie van dit pak met… teenslippers! Dat maakt het geheel direct wat informeler. Het zwarte pak van Max Mara neigt naar het smokingachtige door het glansmateriaal en laat zich gemakkelijk dragen.

Eigenlijk zijn er oneindig veel combinaties te leggen en kun je ook zelf ook afzonderlijke zwarte en witte jasjes en broeken met elkaar combineren, en er een soort smokingachtige twist aangeven. Zwart met wit blijft ultrachic. Het is een combinatie die we deze zomer weer volop gaan zien (een prima tegentrend naar al die kleurtjes).

Wanneer draag je een smoking?