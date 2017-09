Mode trends winter 2017 2018. De mode voor deze winter is… harig!

De mode trends winter 2017 2018 laten een luxueus en speels beeld met opvallend harige details zien. Jassen en truien hebben bontmouwen, truien zijn versierd met bontachtige stroken en zelfs sneakers ontkomen niet aan een harige touch. De modeontwerpers maken het bont, in letterlijke en figuurlijke zin.

In figuurlijk zin omdat het vreselijk en ook onbegrijpelijk is dat veel modehuizen nog steeds echt bont gebruiken terwijl dat helemaal niet nodig is. Het imitatiebont van tegenwoordig is zo geraffineerd dat zelfs kenners soms echt bont niet meer van imitatiebont weten te onderscheiden. Er is geen enkele reden om geen ‘Fur Free Fur‘ te gebruiken, zoals Stella McCartney dat doet. Gelukkig gaan de grote winkelketens wel op grote schaal voor imitatiebont, wellicht niet zozeer uit dierenliefde maar meer om de prijs gedrukt te houden, maar feit is dat er in deze winkels niet of nauwelijks echt bont te vinden is. Koop je daar dan zul je gelukkig niet snel met echt bont thuiskomen. En hiermee komen we aan ons punt: ga altijd voor imitatiebont! Nu we dit gezegd hebben, kunnen we met een gerust hart verder met deze bontachtige modetrend.

Mode trends winter 2017 2018: bont(achtige) en harige details

De modeontwerpers maken het bont, zeiden we al. In figuurlijke maar ook in letterlijke zin. Jassen hebben mouwen die vanaf de elleboog bestaan uit zacht, bontachtig materiaal in vaak felle kleuren. Sneakers zijn versierd met kleurrijke nepbonten stroken en dotten. T-shirts en truien zijn verrijkt met gekleurde harige opstiksels. Op de catwalk zagen we zelfs een jas met op de rug een opschrift in harige letters in wit, oranje en groen. Bont(achtige) kragen in alle mogelijke kleuren zijn ook nog steeds een trend. Iedereen zal zich de parka’s en spijkerjacks van vorig jaar met roze, lichtblauwe of groene nepbonten kragen herinneren. Ook deze winter gaan we ze weer zien.

Imitatiebontjes – in de zin van bontjassen – doen dit seizoen ook weer mee. Ze zijn er in alle mogelijke kleuren: roze, rood, blauw, groen, maar ook in de klassieke bruintinten zoals we die van de echte bontjassen kennen.

Een bontachtig seizoen dus om je heerlijk in uit te leven. Luxueus en speels (zolang je maar voor nep gaat!).

Geïnteresseerd in de mode voor de man, klik hier