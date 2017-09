Mode trends winter 2017 2018. Het ABC van de mode (deel 1)

Ben jij al in de ban van de nieuwe wintermode? Ken jij de mode trends winter 2017 2018? Het wordt een kleurrijke winter met – wederom – veel fantasieën en spannende kleurcombinaties. De mode is rijk aan details, de vormen zijn interessant en de volumes nog steeds vrij wijd. Ook is er dit seizoen weer een overvloed aan spannende mode accessoires. Vooral op het gebied van de schoenmode zien we veel nieuwe dingen. Met andere woorden: je mag je geliefde sneakers nog aan, maar er is méér. Ontdek de allernieuwste modetrends voor winter 2017 2018. Kom in de stemming met grote mode-ABC!

Mode trends winter 2017 2018. Het ABC van de mode (van A tot L)

A van Accessoires

Een groot deel van de omzetten van de modehuizen komt van, je raadt het al: Accessoires! En daarom doen ze er natuurlijk extra hun best op! De accessoires voor herfst winter 2017 2018 zijn weer superhot. We blijven kleine tassen zien maar gaan ook weer voor supergroot. Qua schoenen mag letterlijk alles (maar sneakers boeten een beetje aan belangrijkheid in). En verder is er dit seizoen eindelijk ook aandacht voor de beenmode!

B van Bont (maar dan wel nep, aub!)

Ook bont maakt deel uit van de mode trends herfst winter 2017 2018 en wij blijven het roepen: Alsjeblieft, ga voor nep! (Nepbont is tegenwoordig net zo mooi of zelfs mooier en ook warmer dan echt bont)! De (nep)bontjassen voor winter 2017 2018 komen in felle kleuren en zijn super fun. Verder zien we ook veel bontdetails op tassen, schoenen maar ook kleding, bijvoorbeeld sweaters en truien met bontmouwen.

C van Combinatie

Combineren is en blijft het geheim van de mode. De modeontwerpers blijven steeds maar zoeken naar nieuwe combinaties. Zo zien we dit seizoen veel combinaties van zwart en inktblauw, een kleurcombi die voorheen not done was (vooral zwart met donkerblauw was uit den boze).

D van Denim

Natuurlijk is de D van Denim. Spijkergoed is een evergreen. Dit seizoen is het spijkergoed superchic (eerder haute couture dan casualwear) en combineren we spijkerbroeken met spijkerjasjes.

E van Enkellaarsjes

Het wordt een echte laarzenwinter. Enkellaarsjes zijn weer helemaal hot. Plat of met hoge hak. Met veters of glad. Wat jij wilt!

F van Folk

De mode blijft etnische invloeden vertonen. Het is niet zozeer een jaren ’70 stijl die we op de catwalks en in de modecollecties zien maar eerder een soort kunstige en moderne herinterpretatie van etnische invloeden en kleurrijke prints uit alle windhoeken van de wereld. Voeg daar een soort semi-ambachtelijke bewerkingen aan toe en je hebt de folk spirit in jaren 2017 2018 stijl.

G van Gewatteerde jacks

Ook op het gebied van de winterjassen komt de mode met een enorm uitgebreid aanbod. Van lange jassen tot bijna op de grond tot gewatteerde jacks met supervolumes. Een soort Michelin-mannetjes-jacks waar nog eens extra lucht in geblazen is!

H van Hygge-trend

Hygge is een woord dat we dit seizoen nog veel gaan horen. Hygge is overal. In het interieur, in de haarkleuren, in de mode. Hygge is een Deens/Noors begrip dat voor cozy staat. Denk aan alles wat warm, troostend en gezellig is. In de mode vertaalt deze trend zich in warme kleuren, zachte wol en troost-truien.

I van Individualiteit

Een ander woord waar we dit seizoen letterlijk mee om de oren worden geslagen, is individualiteit. Nadat we jarenlang zijn geplaagd met het woord ‘globaliteit’ is het nu tijd om in die ‘globaliteit’ op zoek te gaan naar onze eigen individualiteit, in de mode, de make-up, onze haarstijl, whatever! Vrij vertaald betekent ‘individualiteit’ dat eigenlijk alles kan en mag, zolang het bij jouw persoonlijkheid past!

J van Jeans

Speciale aandacht verdienen de spijkerbroeken. Ook dit seizoen zien we mom jeans en andere wat wijdere modellen maar de skinny komt terug! De ultieme trend is verder spijkerbroeken met… parels.

K van Kleur

Voor een winterseizoen zijn de modekleuren ongewoon kleurrijk. Hetzelfde geldt voor de kleurcombinaties die af en toe zelfs heel levendig en bont zijn. Opvallend zijn ook de combinaties van primaire kleuren.

L van Lieslaarzen, Lange jassen en Leer

De L staat voor een heleboel dingen. Allereerst voor Lieslaarzen. We gaan ze dit seizoen weer volop zien en hopelijk ook echt dragen! Niet alleen de laarzen zijn Lang, maar ook de jassen, soms zelfs tot bijna op de grond. Verder staat de L ook voor Leer: heel mooi, soepel, zacht en vrouwelijk leer voor superchique leren jurken en boterzachte leren jasjes.

