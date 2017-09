Ben jij al in de ban van de nieuwe wintermode? Ken jij de mode trends winter 2017 2018? Het wordt een kleurrijke winter met – wederom – veel fantasieën en spannende kleurcombinaties. De mode is rijk aan details, de vormen zijn interessant en de volumes nog steeds vrij wijd. Ook is er dit seizoen weer een overvloed aan spannende mode accessoires. Vooral op het gebied van de schoenmode zien we veel nieuwe dingen. Met andere woorden: je mag je geliefde sneakers nog aan, maar er is méér. Ontdek de allernieuwste modetrends voor winter 2017 2018. Kom in de stemming met grote mode-ABC!

Mode trends winter 2017 2018. Het ABC van de mode (van M tot Z)

M van Multiple bags en Midi

‘Multiple bags’ is een trend. Deze winter sjouwen we niet één, maar twee of zelfs drie tassen met ons mee die natuurlijk allemaal leuk matchen en je outfit helemaal afmaken. M is ook van Midi voor de vele midi rokken en jurken die we gaan zien.

N van Niet van Nerd!

Vorig jaar waren we in de ban van grandma-outfits die eruit zagen alsof we ze toevallig op zolder hadden gevonden en zomaar pardoes hadden aangetrokken. We gingen op grote schaal voor nerdbrillen en witte kraagjes en waren geobsedeerd door het ‘nieuwe’ Gucci. Dit jaar benaderen we de mode op een meer volwassen manier. Dat nerd-erige is eraf. We zijn opgegroeid en kleden ons als zelfbewuste, volwassen POWER vrouwen.

O van Oversize

O is van oversize en wij hopen dat oversize nog maar lang in de mode mag blijven, want het zit allemaal zo heerlijk en het is allemaal zo chic! We love Oversize (kleding)!

P van Puntige Pumps en Parels

Pumps zijn weer helemaal terug. Dit seizoen gaan we voor pumps met heerlijk pittige, puntige neusjes en… een nieuwigheid: laag uitgesneden decolletés, vaak ook heel smal en kunstig uitgesneden, die veel van de wreef laten zien. P is ook van alle Parels die we op broeken, truien en zelfs laarsjes gaan zien!

Q van Queen

Ha… de letter Q. Dit is een moeilijke letter, maar voor herfst winter 2017 2018 zou die wel eens van Queen kunnen zijn. De mode is als die voor een koningin: rijk, opulent, vol details, kleur, caleidoscopisch, met rood fluweel en prinsessenschoentjes…

R van Rood, Rauw en Ruiten

Rood is dé modekleur. Werkelijk alles kleurt zich het komende seizoen rood. Jassen, broeken, truien, rokken, tassen, schoenen en laarzen. Rood is ook van Rauw en daarmee bedoelingen we de afwerkingen zoals we die bijvoorbeeld bij Maison Margiela, Sacai en Alexander McQueen zagen. Deze afwerkingen laten vaak lange, bungelende draden zien, alsof de naaister vergeten is ze af te knippen. R is ook van Ruiten. Ruiten zijn hot! Klassieke ruitjes maar ook grote ruiten in kleur. Oh… en de R is ook nog eens van Ribfluweel!

S van Skinnies en Soklaarsjes

Oversize is de trend, maar skinny jeans komen terug, let op onze woorden. We zagen ze bij Saint Laurent en Isabel Marant, and yes… they are hot. S is van Skinnies dus maar S ook van Soklaarsjes, die stretchlaarsjes die we deze winter gaan dragen. De favoriete lengte is tot net over de enkel.

T van Turkoois

Wie had ooit gedacht dat turkoois, een kleur die tropische wateren in gedachten roept, een winterkleur zou worden? En toch is het zo! Turkoois is een kleur die we deze winter nog veel gaan zien.

U van Uniek

Individualiteit, Uniek, You! Maar liefst drie letters van dit mode-ABC draaien om hetzelfde concept, hét concept voor het komende seizoen. Want hoe interessant de mode trends ook mogen zijn, het gaat om jou, jouw stijl, jouw smaak, jouw persoonlijkheid.

V van Vierkante schouders en Veren

De jaren ’80 doen sinds een aantal seizoenen hun invloed weer gelden. Dit resulteerde in grote, bijna Vierkante schouders en hoewel we ze bijna niemand hebben zien dragen, gaan de modeontwerpers ermee door. We zijn benieuwd… En verder gaan we weer jurkjes met Veren dragen, iets wat altijd leuk is rond de Feestdagen.

W van Woorden en Wit

W is van al die Woorden die we steeds weer op T-shirts, jassen, truien en misschien zelfs broeken terugzien. Veel modeontwerpers kunnen het niet nalaten om hun mode een (politieke of sociale) boodschap mee te geven. W is ook van Wit. Wit dragen we tegenwoordig ook in de winter, en dan bedoelen we niet winterwit maar optisch wit. Overigens gaan we niet alleen voor witte creaties, maar ook voor witte schoenen en witte tassen… ja, hartje winter. Sneeuwwit moeten we misschien zeggen.

X van XXL, oversize, wijd, ruim…

For sure you got it! Zie de letter O. Overigens betekent XXL niet vormloos. De wijde truien, jassen en broeken voor het komende seizoen laten wel degelijk besliste en moderne vormen zien.

Y van You!

Jij alleen beslist wat jij gaat dragen.

Z van Zilver

Last but not least… de letter Z en laat die nu eens niet van Zwart zijn, maar van Zilver! Misschien is Zilver deze winter wel het nieuwe Zwart. In ieder geval schittert het zilver van de modecollecties ons deze winter tegemoet. Perfect voor de Feestdagen maar dat niet alleen. Zilver draag je ook (juist!) overdag!

