Mode trends herfst winter 2019 2020. Jaren ’80 en ’90 vieren hoogtij bij Alberta Ferretti

De Italiaanse ontwerpster Alberta Ferretti – van het gelijknamige modehuis – heeft zich voor haar modecollectie herfst winter 2019 2020 op twee ideeën gebaseerd. Enerzijds wilde zij een onafhankelijke, sterke vrouw op de catwalk neerzetten. Anderzijds wilde zij deze vrouw een eigentijdse look die bij haar levensstijl past aanmeten. Het resultaat is een collectie met onverwachte keuzes, meent de ontwerpster.

Onverwacht is zeker het goede woord. Of de collectie ook vernieuwend is, valt te betwijfelen. Vormen en lijnen zijn oversize, zoals we dat vandaag de dag veel in de mode zien. Maar we zien ook een dikke knipoog naar de jaren ’80 en ’90. Andogyne broekpakken, grote schouders, grote leren jacks, boyfriend broeken, stoere camperos boots, blouses met studs. Ook op de catwalk zien we weer, net zoals bij andere modehuizen, lange ruime mantels in jaren ’80/’90 stijl.

Ook het kleurenpalet voor herfst winter 2019 2020 is opvallend voor deze ontwerpster waarvan we toch wel wat kleurrijkere en ook romantischere collecties gewend zijn. Voor herfst winter 2019 2020 kiest ze winterwit en voor de avond zwart en zilver.

De avondjurken, van oudsher een sterk punt van Alberta Ferretti, zijn ronduit glamourachtig. Ster van de show is Bella Hadid die in het avondgedeelte van de show in een beeldschone jurk met lijfje van grote zilverkleurige studs en ruisende witte lang rok de catwalk betreedt.

