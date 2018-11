Mode trends herfst winter 2018 2019. Manon de Boer over tassen en logo’s

Manon de Boer, stylist, personal shopper en mode consulent, update ons over de mode trends voor herfst winter 2018 2019. Ze vertelde ons al over de vele kledingtrends die kunnen worden ondergebracht in twee hoofdtrends: de street items met sportswear invloeden, en de supervrouwelijke trends met hier en daar een mannelijke item. Ze vertelde ons ook over de schoenen trends: over de sneaker trend en de cowboy laarzen die je weer uit de kast mag halen. In dit interview praat Manon ons bij over de tassen trends en over een opvallend verschijnsel dat in de wandelgangen wel ‘logomania‘ wordt genoemd. Kortom, weer een interview dat je als fashionista niet mag missen!

Tassen trends herfst winter 2018 2019

Manon de Boer: Qua tassen gaan we deze winter vooral veel kleine ‘Sex and the City’ tasjes zien, van die Carrie tasjes. Hoe kleiner, hoe tuttiger, hoe beter. Je mag ze in elke felle kleur die je maar kunt bedenken dragen. Of ook juist in wit of transparant. Maar hoe tuttiger, hoe beter. Je houdt deze tasjes dan ook echt in je hand.

We zien ook heel veel vrouwen die naast die kleine tasjes ook een hele grote shopper dragen om bijvoorbeeld hun laptop in te doen omdat die gewoon niet in zo’n klein handtasje past. Het is dus meer een trend die we mooi vinden dan dat-ie comfort geeft.

Qua vorm zien we ook veel ronde tassen. Ronde tassen in veel verschillende materialen en ook weer kleine tasjes in ronde vormen. Als ik een merk moet noemen, dan zien we overal de Wandler tas, van de Nederlandse designer Elza Wandler die ook bij alle grote modewebsites te koop is. Dat is echt dé streetstyle hit van het moment. We zien elk belangrijk modemeisje, editor of stylist internationaal op straat met zo’n Wandler tas lopen. Dat vind ik echt iets om uit te lichten want dat vind ik onwijs knap van een Nederlandse ontwerpster die nog maar net een jaar of anderhalf jaar bezig is. Te gek!

Logomania herfst winter 2018 2019

Manon de Boer: Als ik nog een trend mag noemen die geldt voor tassen maar eigenlijk ook voor alle andere items die met kleding en mode te maken hebben, dan is dat de logomania. Was het een aantal jaar geleden nog not done om logo’s te laten zien dan zien we nu alleen maar logo’s. Je kunt denken aan street merken als Tommy Hilfiger die daar heel veel mee werkt en om bekend staat. Dat zijn weer die nineties, de jaren ’90, die terugkomen. Denk ook aan modehuizen zoals Fendi die met een hele collectie kwam met het logo erop.

Je mag dus juist weer zien waar je kleding van is. Er zijn ook merken die daar een beetje de draak mee steken zoals Balenciaga die op een heel simpel T-shirt alleen maar het logo erop zet en daar dan 600 Euro voor vraagt. Het T-shirt is vervolgens uitverkocht. Dat is wel een opmerkelijk signaal, vind ik, dat de grote modehuizen laten zien hoe gek de modewereld geworden is en hoeveel geld ze voor een heel simpel en goedkoop kledingstuk kunnen vragen. Dat vond ik ook in Londen heel bizar om te zien. Kleding is een statussymbool geworden. Je ziet heel veel jonge meisjes die al hun geld opsparen om maar een item te kunnen kopen waar een heel groot merk op staat. Internationaal is het echt zo dat heel jonge meisjes met heel dure design merken lopen. In Nederland is het iets minder. Hier zie je jonge meisjes veel met Calvin Klein en Tommy Hilfiger lopen waar dus ook logo’s op staan, ook omdat het iets toegankelijker is qua prijs. Ook zie je veel jonge meiden met allemaal hetzelfde Levi’s shirtje. Die logomanie is dus ook een soort groepsgedrag.

Wat we daaruit kunnen halen en dat is altijd een beetje dubbel is: de mens wil zich altijd aansluiten bij een groep maar ook individu zijn. Dit vind ik heel interessant om te zien. Dit soort items onderstrepen je sociale individualiteit. Trends zijn altijd gelinked aan een maatschappelijke beweging. Die hele sneaker trend, de street trends, de teddy beren jassen bijvoorbeeld, die komen echt voort uit de drang naar comfort, je comfortabel te voelen.

Ik vind het ook altijd heel leuk om het ontstaan van trends per land te bekijken. En soms komt een trend op gang omdat iemand binnen een bepaalde groep iets heeft gezien op Instagram en dat op haar manier heeft vertaald. De rest volgt dan. Dat is ook gebeurd met die kleine zonnebrilletjes van afgelopen zomer. Trends kunnen ook van de straat komen. Iemand pikt iets van de straat op waar dan een hele groep omheen zit die dat verspreidt op social media. Dan wordt het als het ware een soort olievlek.

Je ziet ook verschillen per generatie. De ene generatie kijkt hiernaar, de andere daarnaar. Momenteel kijkt de generatie van 25 tot 40 heel erg naar de Scandinavische mode, naar Kopenhagen, waar je een combinatie ziet van vrouwelijk en stoer, met dus ook mannelijke invloeden als geruite blazers en een mannenpak, maar dan wel met heel tuttige en fel gekleurde accessoires. Zo’n blazer kan je ook weer combineren met van die lange jurken en rokken. Zo zie je per generatie welke trends worden geadopteerd en een eigen vertaling aan wordt gegeven.

Door: Charlotte Mesman

Met dank aan Manon de Boer, www.manondeboer.nl, @manondeboerstyling