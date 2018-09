Mode trends herfst winter 2018 2019. IN en UIT de mode!

Het is een feit. De mode collecties voor herfst en winter 2018 2019 hangen overal in de winkels. Voor de allernieuwste mode trends baseren we ons niet meer enkel op de mode collecties die we tijdens de Fashion Weeks hebben gezien, maar we weten nu ook wat er in de productie is gegaan. De afgelopen dagen gingen we window-shoppen in Milaan en noteerden we behalve de nieuwste mode trends ook wat UIT de mode is. Zie ons UIT-EN-IN-DE-MODE lijstje hieronder.

N.B. Als iets uit de mode is, betekent dat niet dat je dat niet mag dragen. Integendeel. Wij vinden het juist stoer als je die dingen dan wél draagt (gemixt met nieuwe trends).

Dit in UIT en dit is IN de mode

Uit: Oosterse prints

In: dierenprints (luipaardprints, slangenprints en zebrastrepen)

Uit: kant

In: zijde (vooral met sjaalprints à la Hermès)

Uit: vlinders en insecten (à la Gucci)

In: logo’s en merknamen

Uit: soklaarzen (op z’n retour)

In: Texaanse boots (helemaal hot)

Uit: bont (thank God!)*

In: nepbont (thank God!)

Uit: enveloptassen (ofwel: clutches, die tasjes die je onder je arm klemt of in je hand houdt – ze waren een paar seizoenen geleden nog superhot)

In: heuptassen

Uit: Stan Smith sneakers

In: afzaklaarzen (superhot!)

Uit: nerd-looks

In: sterke vrouwen looks (oversize volumes en boxy schouders, power kleding)

Uit: parels

In: pailletten

Uit: militaire look

In: etnische look

Uit: opstiksels, emblemen en geborduurde bloemen

In: accessoires in dierenprints

Uit: lange truien

In: korte en superwijde sweaters, truien en T-shirts (supercool in combinatie met al die hoge taille broeken!)

*Het comité van de London Fashion Week (13 september tot en met 17 september 2018) heeft beloofd dat de catwalks fur-free zullen zijn. Kanttekening: we hebben het over de fashion shows voor lente en zomer 2019, het zomerseizoen dus, maar goed, het is een begin. Zelfs Burberry (met Riccardo Tisci is de nieuwe creatief directeur) heeft toegezegd geen echt bont meer te gebruiken. Wij hopen het zo!