Afscheid nemen van de zomer is niet gemakkelijk maar de modecollecties voor het nieuwe seizoen zijn iets om naar uit te kijken. De mode voor herfst en winter 2017 2018 is glamourous, chic, soms wat frivool, maar ook opvallend draagbaar. Laten we eens kijken wat de mode trends voor het komende najaar en winter gaan doen. En dus wat we gaan dragen!

Individueel en draagbaar

Als we de mode trends in twee woorden willen samenvatten, dan zouden wij op basis van alles wat we tijdens de Fashion Weeks in Milaan en Parijs hebben gezien voor ‘individueel’ en ‘draagbaar’ kiezen.

Individualiteit staat centraal, er zijn geen regels, je doet wat goed voelt. Trends is tegenwoordig een ‘vies’ woord, een term waar men de neus voor ophaalt. Zo koos het make-up merk M.A.C er bijvoorbeeld voor om dit woord te bannen en trends voortaan ‘directions’ ofwel ‘indicaties’ te noemen. De hang naar individualiteit resulteerde in de mode in een grote verscheidenheid aan stijlen maar natuurlijk zitten er toch nog wel rode lijnen in.

Verder vinden wij de modecollecties voor herfst winter 2017 2018 opvallend draagbaar en volgens ons is dit de invloed van de streetstyle die de afgelopen jaren enorm populair is geworden. De hype rond streetstyle heeft een opvallende kentering in de mode teweeggebracht. Voorheen waren het de modeontwerpers die met een zekere arrogantie de mode dicteerden. Tegenwoordig laten zij zich echter maar al te graag door de streetstyle inspireren. Er is hierdoor een wisselwerking tussen de catwalk mode en de streetstyle mode ontstaan waardoor de mode beter op het publiek inspeelt en draagbaarder is geworden. Zo zien we op de catwalks steeds vaker outfits die je direct kunt aanschieten om er je dag mee te beginnen. Ready-to-wear is eindelijk écht ready-to-wear geworden!

Modetrends herfst winter 2017 2018. Dit gaan we dragen

Overwegend lange rokken en jurken

Een vraag die we aan het begin van het seizoen heel vaak te horen krijgen, is: ‘Wat gaan de roklengtes doen?’. Deze vraag laat zich voor herfst winter 2017 2018 gemakkelijk beantwoorden: ‘De rokken en jurken zijn overwegend lang: van net onder de knie tot halverwege de kuit tot enkellang.’ Hetzelfde geldt voor de winterjassen en mantels. Ook die zijn overwegend lang (in ieder geval tot op de knie). En verder zijn ook de broeken lang (geen driekwart of bermuda’s) en vrij wijd.

Een veelvoud aan mode trends en stijlen

De mood voor de modecollecties is vrij glamourous en vrouwelijk. Af en toe zijn er nog wat folk invloeden te zien maar over het algemeen doet de mode heel modern en soms zelfs een beetje futuristisch aan. De modeontwerpers spelen nog steeds heel graag met vormen en volumes. De overdreven grote schouders die we vorig jaar zagen, zijn wat afgezwakt (wellicht ook omdat we die eigenlijk niemand hebben zien dragen). Mantels zijn ‘figure hugging’ of hebben geraffineerde snitten. De blazers zijn wat smaller. De broeken zijn wijd of recht gesneden. De jurken volgen de welvingen van het lichaam of hebben vloeiende lijnen, vaak ook met roesjes. Doorzichtig is nog steeds een trend, vooral als het op jurken en blouses aankomt.

Geraffineerde materialen

Ook de materialen die we in de mode zien zijn steeds geraffineerd en geavanceerder. Voor herfst en winter 2017 2018 zagen we op de catwalks: leer, lakleer, PVC, ribfluweel (weer helemaal terug!), chiffon, wol en mohair, helaas ook weer veel bont (voor multicolor bontjassen – we blijven het herhalen: ga voor nep!) en lammy’s (bij Diesel zagen we zelfs lammy rokken).

De modekleuren: opvallend veel kleur voor het winterseizoen

De regel dat de modecollecties in de winter vaak een wat donkerder kleurenpalet vertonen, is geheel achterhaald. Ook voor herfst en winter 2017 2018 gaan we weer veel kleur zien. Denk daarbij aan alle schakeringen rood maar ook aan turkoois, fuchsia, poederroze, geel en groen, en verder natuurlijk ook grijs en zwart. ‘Tonal dressing’ – combinaties van verschillende nuances van één kleur of van kleuren die in elkaars lijn liggen – is ook een trend. Zilver (en zilverlamé) is het komende seizoen weer erg geliefd. Chanel zette hier de toon met een enorme zilverkleurige raket op de catwalk en met veel zilverkleurige creaties in de modecollectie.

Nog steeds een overvloed aan fantasieën

Ook qua fantasieën heeft de individualiteit de overhand maar willen we enkele mode trends noemen dan zijn dat sjaalfantasieën (de printjes die je gebruikelijk voor zijden sjaals ziet), luipaardfantasieën, schilderachtige fantasieën (zoals bij Alberta Ferretti en Antonio Marras bijvoorbeeld), polkadots en klassieke ruitjes.

Spijkergoed en cozy truien

Als we het over casualwear hebben dan zien we (donker) spijkergoed, soms met vrij ongewone vormen, en heerlijke grote cozy truien die aanhaken bij de Zweedse Hygge stijl die op dit moment een trend is (Hygge staat voor alles wat knus, cozy en warm is). Verder zien we nog steeds sportswear invloeden.

Winterjassen: van parka tot mantel

De winterjassen – het belangrijkste item in de modecollecties voor de winter – verdienen extra aandacht. Dit seizoen lopen die uiteen van leren jacks en parka’s tot halflange jasjes en ultrachique lange mantels. En dan zijn daar nog de bontjassen waar we het al over hadden. Die zijn dit seizoen multicolor en wat ons betreft supercool zolang het geen echt bont is.

Laarzentijd!

En verder gaat het weer een echt laarzenseizoen worden (de sneaker is op zijn retour). Dijhoge laarzen met wijde schachten zijn letterlijk superhot (we zagen ze onder meer bij Isabel Marant en Versace). Verder gaan we ook enkellaarsjes zien, zowel met brede en afzakkende schachten alsook strak en nauwsluitend als een kous.

Inspiratie genoeg dus voor een stijlvolle winter!