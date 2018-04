Mode trends 2018. Die heuptas gaat dit seizoen NIET om je middel

Fanny packs of bum bags – bij ons ‘heuptassen’ of ‘buideltassen’ – zijn terug in de mode. Deze handige handsfree tasjes waren met name populair in de jaren ’80. De Engelse benaming is vermakelijk: fanny (Amerikaans) of bum (Brits) staat voor billen. De tasjes werden namelijk vaak net boven de billen gedragen.

Sinds een paar jaar zijn heuptassen weer helemaal in de mode. Dure modehuizen showen ze samen met hun kledingcollecties op de catwalk. De prijs van een trendy buideltas kan tegenwoordig oplopen tot zo’n 2000 Euro.

Het grappige is dat de heuptas in de loop van de afgelopen seizoenen van plaats gewisseld is. De tas wordt steeds vaker overdwars over het lichaam geshowd. Deze trendy manier van dragen is veel flatterender voor je silhouet dan zo’n uitstulping op je buik. Het mag misschien net even wat minder handig zijn (probeer de rits maar eens open te maken) maar het staat toch wel erg cool.

Heb je er ergens nog eentje liggen, dan weet je nu wat je te doen staat!