Mode trends 2018. Bloemen in je oren, bloemen aan je lijf.

Maart roert zijn staart, aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte hoed. Het zijn maanden waarin we reikhalzend naar de lente uitkijken en de natuur (naar onze mening té) langzaam ontwaakt. Krokussen doorboren de koude wintergrond en bloesems geven het leven weer kleur. Bij deze mood passen de bloemmotieven en bloemenaccessoires die ook dit seizoen in de mode zijn.

Eigenlijk hebben we nooit genoeg van bloemen en dat geldt ook voor de modeontwerpers. De bloemen die we voor zomer 2018 op de catwalks zagen waren uitbundiger dan ooit. De kleuren zijn fel en de combinaties zijn bont. Dit geldt met name voor modecollecties als die van Dolce & Gabbana en Moschino. Bij de laatste zagen we zelfs jurken en outfits in de vorm van bloemen (een jurk als een tulp met een groene rok als steel en een roze lijfje als bloem) en bloemboeketten.

Bloemen in je oren

Heerlijk romantisch zijn de oorbellen in vorm van bloemenstrengen bij Alexis Mabille in Parijs. Het fijne van dit soort ideeën is dat je er al vroeg in het voorjaar iets mee kunt. Zo’n hele streng is misschien een beetje teveel van het goede, maar een paar grote bloemen in je oren kunnen ook in de vroege lente al heel goed.

Hoe draag je bloemmotieven?

Wat betreft de bloemenmotieven… Ook daar hoef je niet al te lang mee te wachten want het mooie ervan is dat ze zich eigenlijk heel gemakkelijk laten combineren. Denk aan bloemmotieven met spijkergoed of met zwart leer. Draag een bloemenblouse op een spijkerbroek en doe er een leren bikerjack over. Of draag een lange bloemenjurk met laarzen en een spijkerjack. Bloemmotieven kun je ook combineren met winterwol. Het is even je fantasie laten gaan. Maar dan kun je bloemen nu toch al echt aan!

Geniet van de schitterende bloemencreaties op de catwalk. Hier een voorproefje voor wat lente- en bloemeninspiratie.

