Mijn mode outfits voor de Milan Fashion Week zomer 2019

Woensdag 19 september begint de Milan Fashion Week. Natuurlijk zijn wij van Trendystyle erbij. Ons team staat alweer te trappelen van ongeduld om met fototoestellen en videocamera’s backstage bij de Fashion Shows te gaan om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen. Ook psychologisch zijn we er klaar voor! Het zijn lange dagen – meestal van 6 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds -. Het fotograferen en interviewen backstage is – evenals het shooten van de streetstyle mode – inspirerend, maar ook inspannend en vermoeiend. Eens zei ik in een interview dat de Fashion Week te vergelijken is met topsport, en daar denk ik nog steeds zo over.

Wat het voor mij, als enig vrouwelijk teamlid, nog gecompliceerder maakt, is dat ik er tussen al die supercool geklede fashionista’s wel enigszins modieus wil uitzien. Het is echter niet altijd gemakkelijk om trendy outfits bij elkaar te halen waar ik me goed in kan bewegen en die niet kapot gaan door het schuren van mijn zware tas met fotoapparatuur. Qua schoenen ben ik helemaal beperkt want ik moet er non-stop zo’n 12 uur op kunnen lopen. Die beeldige halfhoge laarsjes met slangenprint die ik vorige week zag en waar ik meteen verliefd op werd, gaan het dus niet worden!

Gelukkig heb ik wel wat andere leuke dingetjes gevonden. Drie outfits heb ik in ieder geval al klaar hangen. De andere drie zal ik op de valreep ‘verzinnen’.

Jurk met luipaard print

Deze jurk had ik nog hangen en is nu opeens volop in de mode! Om de look verder te updaten heb ik er een heuptas bij gekocht, met luipaard print natuurlijk. Dit was een inkopper.

Wijde stretch broek met slangenprint en top met zilveren pailletten

Deze outfit vind ik zelf bijzonder geslaagd en was echt ‘low budget’. Mijn uitgangspunt was de broek met slangenprint. Ik wilde er iets speciaals op dat tegelijkertijd trendy is. Toen ik de top met pailletten zag hangen, wist ik meteen dat dat ‘m ging worden. De top geeft de broek, die wat somber is, licht. Omdat de top heel feestelijk is – wat op zich tijdens de Fashion Weeks geen probleem is – haalde ik er een eenvoudig wollen vestje bij. Ik houd van het contrast tussen luxe en casual materialen. En weer zwichtte ik voor een heuptasje, dit keer met slangenprint.

Zevenachtste broek met geelgouden slangenprint en speelse sweater

Uitgangspunt voor deze outfit was (wederom) de broek. Ik viel er als een blok voor. De broek kon ik thuis perfect combineren met een speelse korte sweater die ik voor 6 Euro in een trendy boetiekje in een ‘goed verborgen warenhuis’ in Ho Chi Minh City in Vietnam heb gekocht. De gebrand oranje kleur is momenteel helemaal in de mode. Omdat de sweater wat kort is, zal ik er een wit topje onder dragen. Het luipaard heuptas maakt de look af.

En qua schoenen? Mijn oude vertrouwde sneakers!

Door Charlotte, fashion addict, make-up junk, globetrotter en oh ja… hoofdredactrice van Trendystyle. Via haar kolom The Blonde Potato deelt ze haar passie voor de mooie dingen in het leven met jullie. Laten we vooral onze ervaringen uitwisselen!