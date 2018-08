Mode kleuren trends herfst winter 2018 2019. De modekleuren voor herfst winter 2018 2019 zijn in één woord ongewoon. Vergeet zwart, bruin, grijs en donkerblauw, al mogen die kleuren natuurlijk wél. De kleuren trends voor de wintermode zijn ongebruikelijk en soms zelfs zo licht en teder dat het eerder lentekleuren lijken.

Zoals altijd analyseert kleurenexpert Pantone de belangrijkste modekleuren op de catwalks en in de nieuwe modecollecties. We zetten ze voor je op een rijtje met een aantal kleurvoorbeelden van de catwalks erbij.

Je zult zien dat de nieuwe winterkleuren best ongebruikelijk zijn. Al seizoenen lang gaat het in de mode en trends vooral om individualiteit. De nieuwe winterkleuren geven je alle gelegenheid om expressie aan jezelf en je eigen persoonlijkheid te geven. Op zich is elke kleur al een verhaal. Verder kun je met deze tinten fantastische en inspirerende kleurcombinaties maken zoals je ook op de foto’s al kunt zien.

Top 10 Mode kleuren herfst winter 2018 2019

Dieprood (Red Pear): een donkerrode tint die naar het wijnrood neigt.

Stoer rood (Valiant Poppy): een sterke rode tint die net iets donkerder is dan helrood.

Poederblauw (Nebulas Blue): een heldere blauwkleur, dieper dan hemelsblauw.

Ceylongeel (Ceylon Yellow): een exotische geelkleur die aan specerijen doet denken.

Olijfgroen (Martini Olive): deze groenkleur zit tussen de kleur van groene en bruine olijven in.

Warm oranje (Russet Orange): een aardse, warme oranjekleur.

Dieppaars (Ultra Violet): een dieppaarse kleur met een hint blauw.

Krokuspaars (Crocus Petal): een zachtlila kleur.

Bleekgeel (Limelight): een lieflijke geelkleur met een tikje groen

Petroleumblauw (Quetzal Green): een diepe en elegante blauwgroene kleur die naar petroleumblauw neigt

De mode kleuren trends. Kleur voorbeelden en combinaties

Bekijk de foto’s hieronder voor een idee van de nieuwste modekleuren en kleurcombinaties.