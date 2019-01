8 Mode items en accessoires om in de uitverkoop te kopen. Dit blijven we zomer 2019 dragen!

De mode is constant in ontwikkeling. Het is een voortdurend proces. Uit het een komt het ander voort. Het is dus niet zo dat we elk seizoen weer met compleet nieuwe trends worden geconfronteerd. Er zijn altijd wel trends die we van het vorig seizoen meenemen. Het is leuk om juist die trends te kennen als het uitverkoop is omdat je dan kunt speuren naar dingetjes die ook het komende seizoen nog in de mode zijn.

Hieronder vind je 8 mode items en accessoires die we meenemen naar lente en zomer 2019. Kijk maar eens of je ze in de uitverkoop tegenkomt!

1. De lange ruitenjas (en ruitenpakken)

Ruiten zijn deze winter al ontzettend in de mode en we blijven ze in het voorjaar en de zomer van 2019 zien. Vooral lange ruitenjassen zijn heel populair.

2. Zilverkleurige jurkjes

Misschien heb je op dit moment meer dan genoeg van feestjurkjes en zilverpailletten maar het kan zomaar zijn dat jouw favoriete zomerjurkjes zich tussen de restanten feestkleding van vorig jaar bevindt! Zilverkleurige jurkjes gaan we ook deze zomer dragen. Goud mag overigens ook nog steeds. Kijk ook eens bij de glittertopjes! Supercool op een spijkerbroek of shorts voor de lente en zomer!

3. Heuptassen

Die heuptasjes die we al een paar seizoenen dragen, blijven meedoen. Het komende seizoen gaan we ze in allerlei vormen en uitvoeringen zien maar die van deze winter kunnen nog steeds.

Zie: Tassentrends herfst winter 2018 2019. Lang leve de heuptas

4. Oranje!

Alles wat oranje is, zou – als je een trendhunter bent tenminste – je aandacht moeten trekken. Want oranje is dé kleur voor het jaar 2019. Kopen dus!

Zie: De modekleuren voor lente zomer 2019

5. Sportswear items

De mode blijft casual en sportswear invloeden vertonen dus loop die joggingbroeken, sweaters, hoodies en sneakers in de uitverkoop niet zomaar voorbij.

6. Plissé rokken

Plissé rokken blijven ons achtervolgen. Fendi bijvoorbeeld stuurde ook voor lente en zomer 2019 weer zwierige exemplaren de catwalk op. Ze werden met mooi bewerkte jasjes gedragen. Misschien kun je er al iets mee!

7. Kleurrijke fantasieën

Bloemenfantasieën, grafische prints en kleurrijke versies van dierenprints… we kunnen er geen afscheid van nemen. Ook in lente en zomer 2019 laven we ons eraan, en combineren we ze met elkaar. Voor wat betreft de dierenprints raden we je aan om de standaard luipaardprintjes te laten voor wat ze zijn, en vooral uit te kijken naar wat originelere versies. Een topper wordt voor lente zomer 2019 wordt de grijswitte slangenprint!

8. Wijde broeken

De afgelopen winter zagen we al volop wijde broeken en ook in het nieuwe seizoen zijn de broeken weer heerlijk wijd. Sla nu alvast je slag! Gelijk dragen natuurlijk!

Succes ermee en veel plezier met het koopjesjagen!