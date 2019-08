De mode voor herfst winter 2019 2020 heeft een geraffineerde, chique uitstraling. Vormen, lijnen, kleuren, niets is aan het toeval overgelaten. De stijlen lopen uiteen van punk tot lady-like, van ‘work wear’ looks tot futuristisch, van jaren ’90 grunge tot androgyn, maar de rode lijn is dat het er allemaal heel gelikt uitziet.

Net zoals alle andere seizoenen zijn er nieuwigheden, maar vaak ook wordt er voortgeborduurd op modetrends van de vorige seizoenen. Dat betekent dat we allemaal vast al wel dingetjes in de kast hebben hangen die heel goed in het allernieuwste modebeeld passen. Hieronder 10 modetrends die je ongetwijfeld bekend voorkomen.

Mode herfst winter 2019 2020. Dit gaan (blijven) we dragen

1. Dierenprints. Love them or hate them. Animalier prints blijven hot, vooral voor jurken, winterjassen en mode accessoires als tassen en schoenen. De winner voor herfst winter 2019 2020 is de luipaardprint.

2. Puffer coats. Ja, je puffer coat is nog trendy. Maar een andere nieuwigheid is onderweg: de doorgestikte jas. Matelassé is hot, en net weer iets geraffineerder dan de puffer coat omdat het volume wat meer ingetogen is door de stiksels (en deze techniek bovendien aan Chanel-tassen doet denken).

3. Kleur! De winters waarin we alleen zwart, grijs, donkerbruin en donkerblauw droegen, behoren tot een ver verleden. Ook voor herfst winter 2019 2020 zijn de kleuren fel en sprekend. Tot de topkleuren behoren een heel gamma van bleekroze tot cacaobruin (met alles wat daartussen ligt) en verder enkele blauwtinten – een felle en een grijsblauwe kleur -, een oranjetint en bosgroen.

4. Broekpakken. Een ander blijver is het broekpak. Deze winter zijn de pakken chique maar ‘slobberig’, met lange wijde broeken en oversize jasjes.

5. Utilitarian invloeden. ‘Workwear’ – cargobroeken, grote opgestikte zakken, legergroen, militaire jasjes met gouden knopen – blijft een bron van inspiratie. De ‘workwear’ voor herfst winter 2019 2020 heeft een geklede, elegante uitstraling.

6. Een knipoog naar de lingerie. Lingerie als outerwear blijft ons achtervolgen. Die lingeriejurk van nu kun je het komende seizoen zeker nog aan (wel even combineren met warme kledingstukken natuurlijk). Verder gaan we ook weer veel kant en satijn zien.

7. Bloemenprints. Zullen bloemenprints ooit uit de mode raken? Wij denken van niet. Deze winter staat de mode in het teken van spannende rozenfantasieën, die eerder heftig dan romantisch zijn.

8. Niet van echt te onderscheiden nepbontjassen. Die roodgeverfde teddyjas kan nog best maar de trend gaat steeds meer in de richting van fake fur jassen die zelfs voor geoefende ogen nauwelijks van echt te onderscheiden zijn.

9. Futuristische ontwerpen. De jaren ’70 (wijd uitlopende broeken), ’80 (grote schouders, Madonna-achtige leren jacks) en ’90 (grunge) blijven hun stempel op de mode voor herfst winter 2019 2020 drukken. Maar daarnaast gaan we futuristische ontwerpen à la Matrix (wie kent deze film nu niet?) zien. Denk daarbij aan lange trench coats in zwart leer.

10. Lekker tuttig! Die bon ton stijl van de afgelopen seizoen blijven we zien. Dus trek die kuitlange plissérok maar weer aan. En knoop dat zijden sjaaltje om je hals. Hoe tuttiger hoe beter.

