Mode herfst winter 2018 2019: de mode trends en streetstyle. 7 Supercoole trends van de straat

Tijdens de Fashion Week van afgelopen september was het schitterend weer in Milaan. Het kwik wees elke dag over de 30 graden aan. Nooit hebben we zo’n hete september modeweek meegemaakt. Overigens kwam dit mooie weer het modepubliek niet echt heel gelegen uit. Het is usance om tijdens de Fashion Weeks in september de mode voor het nieuwe seizoen al te dragen, in dit geval de mode voor herfst winter 2018 2019. De ver vooruit geplande outfits moesten worden bijgesteld. Hoe kun je met goed fatsoen een winterjas dragen als de mussen van de hitte uit de dakgoot vallen?

Gelukkig is creativiteit één van de sterke punten van de fashionista’s (althans, dat zou het moeten zijn). De meeste mode peopletjes lukte het om een enigszins luchtige draai aan hun winteroutfits en de nieuwste mode trends te geven.

Mode trends en street style. 7 Supercoole trends van de straat

Juist om die modetrends was het ons te doen! Op de streetstyle foto’s hieronder vind je zeven modetrends voor herfst winter 2018 2019, zeven modetrends die we dit seizoen veel gaan zien. Jij kunt er vast ook iets mee!

1. Fluweel

Fluwelen broekpakken zijn hot. De hotste kleuren: donkerrood, petroleumblauw, roze, grijs, groen.

2. Ruiten

Meer dan ooit gaan we ruiten zien. Denk daarbij niet aan houthakkersbloezen, maar aan geraffineerde broekpakken in grote ruiten, lange overjassen in grote ruiten, lange jurken in kleine ruitjes. Met andere woorden: de ruitenmode is eerder chic dan sportief en casual.

3. Schelpen

Schelpen waren afgelopen zomer een grote hit. Schelpenkettingen, schelpenarmbandjes, schelpenenkelbandjes. Waarom zou je ze in de winter niet dragen. Combineer ze met een andere modetrend, namelijk die van de ‘laagjes kettingen‘. Die laatste trend bestaat daaruit dat je verschillende dunne kettinkjes, met of zonder hangertjes, met elkaar combineert. Een schelpjesketting past daar heel goed bij. Juist in de herfst of winter is zo’n ketting apart! De fashionista’s in Milaan dragen ze te pas en onpas (en juist dat ‘te onpas’ vinden wij leuk).

4. Goud met zilver

Goud met zilver is dé modetrend voor herfst winter 2018 2019, iets dat vooral ook tijdens de Feesten goed van pas zal komen. Draag goud en zilver onbeschaamd bij elkaar. Oma zou ervan griezelen maar de fashionista’s kunnen er momenteel geen genoeg van krijgen.

5. Pailletten overdag

Weer zoiets: pailletten draag je overdag. Weer een moderegel omver! Alhoewel, ook pailletten overdag komen met een regel: combineer ze met een casual stofje. Draag een pailletten rok gerust met een dikke wollen trui of met een sportief jasje.

6. Slangenprints

Het is één van de allergrootste modetrends voor herfst winter 2018 2019: dierenprints. Vooral slangenprints zijn hot, maar let op: deze fantasie wordt snel ordinair! Goed combineren dus, is ons advies. We zullen hier in een apart artikel nog op terugkomen.

7. Grote dikke sneakers

Grote dikke sneakers zoals de Triple S van Balenciaga zijn nog steeds super hot. Deze sneakers vallen onder de ‘ugly sneakers’ trends (voor de heren ook wel ‘dad sneakers’). Een andere topper in deze categorie zijn op dit moment de grote, lompe sneakers van Fila, met name de Disruptor serie. We zagen grove, grote sneakers in Milaan volop dragen, ook onder de topmodellen! Hoe groter je sneakers, hoe slanker je enkels (lijken)!