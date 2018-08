Mode accessoires: tassen trends en schoenen trends herfst winter 2018 2019

Een nieuwe seizoen, nieuwe mode accessoires! Wat hebben de tassen trends en schoenen trends voor herfst winter 2018 2019 met elkaar gemeen? Daar kunnen we kort over zijn: ze zijn super spannend, fantasierijk, alles behalve saai, soms zelfs ronduit gek. Statement is het sleutelwoord. Tassen en schoenen moeten iets met jou – en de omstanders – doen. Ze moeten je een kreet van verrukking of misschien wel een luidkeelse lach ontlokken.

Tassen en schoenen in levendige kleuren

Een gemene deler is: kleur. De tassen trends en schoenen trends staan in het teken van kleur. En dan nog vaak felle kleuren ook. Denk daarbij aan rood (wederom een top modekleur voor de winter), geel, felblauw, of combinaties van kleuren. Denk zelfs aan combinaties van kleuren en fantasieën. Zie kun je gemakkelijk in één en hetzelfde item een gekleurde ruit en een animalier print tegenkomen.

Over ruiten gesproken. Schoenen en laarzen met ruitpatronen zijn tegenwoordig geen uitzondering meer. Fendi bijvoorbeeld presenteerde voor winter 2018 2019 laarzen met ruiten in gedekte kleuren; Michael Kors kwam met laarzen met de klassieke Schotse ruitruit en Balenciaga koos een kleurrijke mosterdgele ruit voor laarzen én rok zodat ze als het ware een geheel vormen.

Shocking combinaties van tassen en schoenen

Onze grootmoeders zochten naarstig naar een huidskleurige tas om voor bij hun huidskleurige pumps. Wij – of in ieder geval de fashionista’s – zoeken naarstig naar combinaties die opvallen, of beter nog, shockeren. Zoals altijd komt dat in de mode vaak neer op: contrasterende effecten.

Speelse ontwerpen voor tassen en schoenen

De mode is allang niet serieus meer. Als we terugblikken op de afgelopen jaren, dan stuiten we direct op allerlei voorbeelden: herinner je je tassen in de vorm van parfumflessen van Chanel? En de melkpakken van Chanel? De winkelmandjes en de tassen met messen en vorken, wederom van Chanel? Recentere voorbeelden zijn de rakettassen van Chanel, maar ook de tassen in de vorm van cakes en stukken taart van Kate Spade, de tassen van Jonathan Anderson met daarop een snee brood… Zo zijn er tal van voorbeelden.

Ook de tassen trends voor winter 2018 2019 staat in het teken van speelse ontwerpen. Toppers zijn de glitter tassen van Tom Ford met daarop de woorden ‘Pussy Power‘. Ook Dolce & Gabbana lieten voor winter 2018 2019 hun fantasie de loop gaan: zij kwamen met tassen in de vorm van antieke vazen en antieke kastjes. De tassen zijn versierd met allerlei tierelantijnen en goudkleurige krullen zoals dat kitscherig antiek betaamt.

Net zoals de tassen zijn ook de schoenen steeds fantasierijker. Niemand kijkt meer op van schoenen met tekeningen, opschriften, schoenen met gezichtjes of ogen, om maar iets te noemen. Ook de vormgeving is steeds vrijer, ook al is het spelingsveld iets kleiner vanwege de functionaliteit van dit mode accessoire. Je moet er natuurlijk wel op kunnen lopen!

Maar dat belet de modeontwerpers niet te experimenteren. Zo zien we voor winter 2018 2019 statement schoenen met hakken die bestaan uit een porseleinen bal, of met hakken die bestaan uit twee houten onderdelen – een bal en een afgevlakte ovaal – die met een metalen tussenstukje zijn verbonden. Om het nog maar niet te hebben over de fantasierijke versieringen: denk aan schoenen met ecobont versieringen, schoenen met franjes, schoenen met veren, parels of strass.

Logomanie voor tassen en schoenen

Logo’s mogen tegenwoordig ook weer gezien worden, al is het niet altijd even chic om met je merkkleding te koop te lopen. Maar dat kan de modeontwerpers klaarblijkelijk niet schelen. Op tassen maar ook schoenen prijkt steeds vaker de naam of het logo van de modehuizen.

Klassiekers

Naast al deze gekkigheid zien we natuurlijk ook draagbare modellen, zowel voor tassen als schoenen in gedektere kleuren, maar ook aan deze modellen proberen de modeontwerpers steeds weer iets origineels en vernieuwends mee te geven. Want ‘origineel’ is sowieso altijd een criterium waaraan de nieuwe nieuwe mode trends en mode accessoires aan moeten voldoen.

TRENDYSTYLE