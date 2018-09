Millefoglie, een Italiaans dessert waar ook niet-keukenprinsessen mee scoren

Heb je gasten te eten en weet je niet wat je als dessert moet serveren? Probeer dan eens ‘millefoglie’, een Italiaans dessert waar je ongetwijfeld de show mee steelt. ‘Millefoglie’ betekent letterlijk ‘duizend blaadjes’ en bestaat uit verschillende lagen bladerdeeg (maar zeker geen duizend!) met een roomvulling. Het lijkt moeilijk maar het is ‘fool proof’, dus ook geschikt voor niet-keukenprinsessen.

De basis voor dit dessert is bladerdeeg uit de diepvies (juist daarom is het zo’n gemakkelijk recept). Je hoeft dus alleen maar de banketbakkersroom te maken. In plaats van banketbakkersroom kun je ook kiezen voor een vulling van chantilly room. Dit doe je door aan de (goed!) afgekoelde banketbakkersroom (zie het recept hieronder) opgeklopte slagroom toe te voegen. Schep de slagroom er voorzichtig door.

Met de afmetingen van het bladerdeeg kun je twee kanten op. Je kunt ofwel grote rechthoekige plakken kopen ofwel voorgesneden plakjes bladerdeeg. Grote rechthoekige plakken zijn het handigst. Je gaat dan eerst ‘stapelen’ – bladerdeeg, vullling, bladerdeeg enzovoorts – en snijd er daarna pas porties van. Werk je met voorgesneden plakjes bladerdeeg, dan heb je direct al een portie (of misschien ook twee – in dat geval snijd je het bladerdeeg doormidden). Reken dus van tevoren goed uit hoeveel bladerdeeg je nodig hebt. Houd daarbij ook rekening met het aantal lagen dat je wilt gaan maken. Drie lagen is voldoende, maar het mogen er ook meer zijn als je van een uitdaging houdt!

Ingrediënten voor 4 personen

bladerdeeg uit de diepvries

eiwit om het bladerdeeg mee te bestrijken

suiker voor over het bladerdeeg

Voor de roomvulling

500 gram volle melk

100 gram suiker

2 eieren

50 gram bloem

geraspte citroenschil

Bereiding

Laat het bladerdeeg op de tussenvelletjes ontdooien.

Maak ondertussen de banketbakkersroom. Verwarm de melk. Vermeng de eieren met de suiker, voeg de bloem toe en giet dan al roerende de warme melk erbij. Vermeng de ingrediënten met een garde zodat zich geen klontjes vormen. Breng de room aan de kook, voeg de geraspte citroenschil toe en laat de room nog ongeveer 3 minuten, onder voortdurend omroeren, doorkoken.

Laat de room goed afkoelen.

Nu ga je met het bladerdeeg aan de slag. Leg de plakjes op een ovenplaat met ovenpapier, strijk er met een kwast eiwit over en strooi er suiker over. Prik er met een vork gaatjes in en bak het bladerdeeg op 180 graden in een voorverwarmde oven in circa 15 minuten af. Controleer voor die tijd of het bladerdeeg niet te donker wordt.

Maak nu de millefoglie. Begin met bladerdeeg. Doe er banketbakkersroom op, dek die af met bladerdeeg, enzovoorts. Je eindigt met bladerdeeg. Laat de millefoglie rusten. Vlak voor het serveren snijd je met een scherp mes de porties. Strooi er wat poedersuiker over om de millefoglie nog feestelijker te maken.