Milan Fashion Week. De coolste street style outfits en sfeertje proeven

Even een kort berichtje uit Milaan. De Fashion Week is in volle gang. Het hoogtepunt van gisteren was de fashion show van Dolce & Gabbana. Op de catwalk showden, omringd door een heleboel knappe heren, Monica Bellucci, (onze) Marpessa en Naomi Campbell.

Ook buiten gebeurde er weer van alles. De fashionista’s lieten zich van hun beste kant zien. Sommigen liepen wel drie keer op en neer over de zebra van Grand Café & Tre Marie richting Metropol waar het Italiaanse duo altijd showt. In de hoop om gefotografeerd te worden natuurlijk. Vooral de heren waren fanatiek. Ik bracht met mijn cameraatje een paar warme uurtjes onder de zon door om de lieverds allemaal weer vast te leggen (street style is mijn stokpaardje!).

Vanzelfsprekend kwamen er veel creaties van Dolce & Gabbana voorbij maar er zaten ook andere interessante dingen tussen. Bekijk de foto’s maar eens. Eén ding is overigens zeker: kleur blijft absoluut in de mode! En deze zomer doen we er een schepje bovenop met zonnige en zomerse fantasieën.