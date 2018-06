Milan Fashion Week zomer 2019. Lange jurken, broekpakken en kleur!

Het is weer Milan Fashion Week. Op de eerste showdag gingen de fashionista’s en masse voor lange jurken en geklede broekpakken. Beleef het met ons mee en doe inspiratie op!

Hoe zullen de fashionista’s gekleed gaan? Dat is natuurlijk één van de eerste dingen die we willen weten als het weer Fashion Week is. De Milan Fashion Week Uomo (herenmode) opende gisterenavond met de fashion show van de Italiaanse modeontwerpster Alberta Ferretti en wij gingen met onze camera op pad.

Ferretti showde gisteren haar nieuwste damescollectie (Ferretti ontwerpt niet voor de heren) en dat is opmerkelijk tijdens de Fashion Week Uomo, maar tegenwoordig ook weer niet zo heel erg vreemd want sinds een paar jaar lopen dames- en herencollecties steeds meer door elkaar.

Ook gebeurt het steeds vaker dat modehuizen beide collecties in één show onderbrengen, en daarbij hebben ze dan de keuze of ze tijdens de Fashion Week Donna (vrouw) of Uomo (man) willen showen. Al met al zijn er heel wat verschuivingen in de modewereld. Een ander teken aan de wand is de steeds magerdere showkalender. De Fashion Week Uomo duurt tot maandagavond – meer een Fashion Weekend! – en de showdagen zelf vertonen grote gaten.

Alle reden dus om eruit te halen wat erin zit! Gisteren trok onze fotograaf erop uit om de Fashion Show van Alberta Ferretti te fotografen terwijl ik buiten bleef om het modepubliek te vereeuwigen. En om eens goed te kijken om hoe de fashion peopletjes zich deze zomer kleden.

Zo gaat het modepubliek gekleed! Fladderende jurken en broekpakken

Verscholen achter mijn camera heb ik het allemaal goed kunnen zien. Natuurlijk moet je de outfits die je bij een show ziet, wel in een context zetten. Want het modepubliek heeft de neiging om zich naar de fashion show van het moment te kleden, dus ofwel in de kleding van de showende ontwerper zelf ofwel in die stijl. Alberta Ferretti heeft een romantische kledingstijl en houdt van lange, wapperende jurken en daar zagen we er op de showlocatie tegenover de Dom inMilaan dus veel van!

Zo zagen we een paar keer lange jurken in zachte en supergeraffineerde slangenprints voorbijkomen. We zagen ook beeldige fladderende jurken in het wit (een bruid zou er dolgelukkig mee zijn!), een zilverkleurige jurk met blote schouders en draperieën, een rode lange jurk, een huidskleurige jurk met stroken en een plisséjurken in pasteltinten. Verder droegen de dames chique broekpakken met interessante fantasieën. Ook broeken met een hoge taille doen dit seizoen weer mee. Aan hun voeten dragen de meeste fashionista’s sandaaltjes. Zilver was hier de grote favoriet.

De jongere meisjes droegen jeans met een stuk blote buik en streeptruien van de ontwerpster die de afgelopen seizoenen bekendheid verwierf met truien met de dag van de week erop. Op de streeptruien stond echter TODAY (zodat je ‘m elke dag aankunt!).

Bekijk de foto’s maar eens en doe ideeën op voor jouw eigen zomerlook.