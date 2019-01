Shooten bij de Milan Fashion Week Man. Zo gaat het er backstage aan toe!

Fashion Weeks zijn helemaal mijn ding, al is het een uitputtingsslag, lichamelijk en geestelijk. Ik moet er voor dag en dauw mijn bed voor uit, loop zo ongeveer tien kilometer per dag, en zit van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat geen moment. Vanmorgen waren we hier in Milaan (Fashion Week Man herfst winter 2019 2020) om half 8 al op pad naar de eerste fashion show. De show begon om 10 uur maar wij wilden in alle rust backstage fotograferen en filmen.

Vandaar uit was het de hele dag ‘backstage hoppen’ met alleen een kleine pauze waarin ik met onze fotograaf Mauro, een fashion addict met een enorme kennis van de mode en het vakmanschap, ben gaan window shoppen in Via Montenapoleone in Milaan, het Walhalla van de fashionista’s. Je zou ons moeten horen bij Balenciaga (‘Cool maar overrated‘), bij Versace (‘Gianni kon het beter, voor deze outfit hebben we geen 12.800 Euro over‘), bij Alberta Ferretti (‘Die jurk van 4.800 Euro zou ik wel willen hebben, en is al dat geld helemaal waard‘), bij Dolce & Gabbana (‘De accessoires zijn museumstukken‘), bij Dior (‘Dit is vakmanschap‘).

Er was nog net genoeg tijd om even binnen te wippen in de boetiek van Etro waar het modepubliek op een glaasje champagne en een hapje werd gepresenteerd en onderwijl de nieuwe collectie kon bekijken. De outfits werden op paspoppen met maskers tentoongesteld, met daartussen gemaskerde modellen van vlees en bloed die soms spontaan gingen bewegen. Het was bepaald verontrustend maar zeker heel origineel.

Superleuk was ook mijn ontmoeting met Nederlands model Ellen ten Berge. We bleven (en hopelijk blijven) elkaar backstage steeds tegenkomen!

Ik zou nog eindeloos kunnen vertellen over de gebeurtenissen tijdens deze Fashion Week, maar ik moet weer. Dus… hier een snelle eerste greep uit de vele backstage foto’s die ik gisteren en vandaag maakte!

Buona notte vanuit Milaan, Charlotte

Intrigerend Italiaans model bij Daks

Supercoole brillen bij Miaoran

Naughty boy bij MSGM

Topmodel Francisco Hendriques bij Miguel Vieira

Model J. Moon in de bocht bij Miaoran

Seventies bij M1992

Seventies ook bij Frankie Morello

Stoute meid bij BIUU