Tijdens de Fashion Weeks mag je ongegeneerd mensen kijken. En fotograferen. We zagen schitterende streetstyle looks voorbij komen. Bekijk de foto’s hieronder maar eens. We maakten ze tijdens de Milan Fashion Week voor zomer 2019.

De looks zijn allemaal heel bestudeerd en origineel. Ze geven een beeld van de mode trends voor winter 2018 2019. Actuele trends die in onze selectie naar voren komen, zijn: de dubbele tas, groen, fluweel, het broekpak, lange jurken, hoge tailles, leer en luipaardprints.

Geniet ervan en laat je inspireren!