Tijdens de Milan Fashion Week zagen we Bella Hadid backstage bij de show van Max Mara en konden we eindelijk haar nieuwe bob kapsel bewonderen.

Vorig seizoen was Gigi Hadid (1995) de grote ster van de Max Mara Fashion Show. Dit seizoen is het haar jongere zusje, Bella Hadid (1996), die de show opent en sluit, een eer die altijd aan het meest geliefde model te beurt valt.

Gigi Hadid is met haar donkerblonde haren en blauwe ogen zo ongeveer het schoolvoorbeeld van schoonheid. Bella Hadid beantwoordt niet aan deze kenmerken maar heeft met haar donkere haar en haar stijl de modewereld evenzo goed als Gigi weten te betoveren.

Wij waren vooral heel benieuwd naar Bella’s kapsel. We schreven er een paar maanden geleden toen ze haar lange donkere manen net had laten afknippen, in samenwerking met hair stylist Floor Kleyne, een artikel over. Maar omdat we Bella natuurlijk niet elke dag tegen het lijf lopen, baseerden we ons toen op foto’s. Het was daarom erg leuk om nu zelf backstage bij Max Mara even Bella’s nieuwe hair look – Retro Power Bob noemt Floor Kleyne ‘m – te kunnen checken.

De pony is inmiddels weg maar het lijkt erop dat Bella vasthoudt aan de net-boven-de-schouder-lengte die hair stylist Ward Stegerhoek voor haar gekozen heeft. Backstage bij Max Mara zagen we haar met een bot afgeknipte en glad gestylede bob. Ze droeg het haar achter haar oren. Het geheel had een heel eenvoudige maar stijlvolle uitstraling. Bekijk de foto’s maar eens.

