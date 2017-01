Menstruatie weetjes. Dit wist je misschien nog niet

Ongesteld zijn is niet één van onze favoriete onderwerpen. Eigenlijk hebben we het er liever niet over en doen we alsof onze neus bloedt (om maar even een toepasselijke uitdrukking te gebruiken). Maar vandaag maken we een uitzondering want er zijn een aantal ontwikkelingen die toch echt wel interessant zijn (of misschien ook niet). We zijn benieuwd wat jij ervan vindt.



Laten we beginnen met de zogenaamde ‘menstruatiebroekjes’. Dit zijn slipjes die ontworpen zijn om je menstruatiebloed op te vangen. Sommige broekjes hebben een waterproof kruisje, andere menstruatiebroekjes bevatten meerdere lagen die ieder hun werk doen zoals hydrateren, bacteriën bestrijden en, we zeiden het al, bloed opvangen. Vooral op de Amerikaanse markt zijn er tegenwoordig geraffineerde ‘period panties’ te koop.

De broekjes zien eruit als ‘gewoon’ leuk ondergoed. Je hebt ze in de vorm van hipsters of kleine slipjes, met of zonder kant, en in verschillende kleuren. Het enige verschil met normaal ondergoed is dat ze een wat steviger kruis hebben. De broekjes kun je na gebruik uitwassen of als zodanig regelrecht de wasmachine in stoppen. Ze zijn vooral geschikt voor vrouwen met een wat lichtere menstruatievloed en geven je dat ‘vrij door het veld rennen ook op dagen dat je ongesteld bent’-gevoel. Ze geven je zekerheid op de dagen voor of net na je menstruatie (je weet maar nooit) en geven extra back-up op die dagen dat je niet helemaal op je tampon kunt vertrouwen. Dit soort broekjes besparen je onverwacht doorlekken. Je redt er de ondergang van je mooiste slipjes mee want tijdens je menstruatieperiode draag je je mestruatiebroekjes.

Een andere ontwikkeling (die wij toejuichen) is die van de ecologische tampons. Hierover kunnen we kort zijn: als je voor deze tampons kiest, help je het milieu een handje (denk maar eens aan de enorme hoeveelheden maandverband en tampons die we jaarlijks weggooien!). In dezelfde lijn liggen de herbruikbare tampons die veelal bestaan uit lapjes gehaakte (nylon)wol die je oprolt tot een soort uitwasbare homemade tampon. En gebruik je graag een inbrenghuls maar gaat het milieu je aan het hart, dan kun je tegenwoordig ook kiezen voor een herbruikbare huls die je na gebruik gewoon afspoelt en dan weer in je tas kan voor de volgende keer.

Als laatste willen we nog de menstruatiecupjes noemen. Dit alternatief voor maandverband of tampons is bepaald geen nieuwigheid (ze zouden in de jaren ’30 al hebben bestaan) maar niet iedereen kent ze. Het menstruatiecupje ziet eruit als een bekertje op een steeltje. Je plaatst het inwendig en bij correct inbrengen lekt het niet. Je kunt er bovendien heel goed mee zwemmen of andere sporten mee beoefenen. Het cupje is uitwasbaar en herbruikbaar en daarmee heel milieuvriendelijk. Op den duur levert het bovendien een besparing op omdat je geen tampons of maandverband meer hoeft te kopen. Of het iets voor je is, is heel persoonlijk. Sommige merken komen bovendien met beperkingen zoals een leeftijdsgrens.