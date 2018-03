Meghan Markle. Werk in uitvoering. Een prinses in de maak

19 mei komt snel dichterbij en er is nog maar weinig tijd om de transformatie van Meghan Markle te completeren. De afgelopen tijden is er naarstig aan Meghans media-image geschaafd zodat zij waardig en zoals het een aanstaand lid van het Engelse koningshuis betaamt op voornoemde datum naar het altaar kan schrijden om met Prins Harry in het huwelijk te treden. Vanwege haar afkomst zou Meghan echter geen echte prinses kunnen worden of in ieder geval niet de titel kunnen dragen. Volgens de experts zal de aanstaande vrouw van Prins Harry waarschijnlijk Duchess (Hertogin) worden. Het is aan Koningin Elizabeth om te kiezen van welk hertogdom zij aan deze titel wil koppelen.

De transformatie van de Hertogin-to-be is bijna voltooid. De afgelopen weken stonden er in dat kader verschillende activiteiten op het programma waaronder vele bezoeken overal op het eiland om bij de Britse bevolking te worden geïntroduceerd. De stap van soap actrice naar Koninklijke Hoogheid is niet gemakkelijk maar het feit dat Meghan onlangs volgens Anglicaans ritueel is gedoopt en daarmee tot de Anglicaanse kerk is toegetreden, levert een waardevolle bijdrage in het proces.

Mogelijk is haar ook ingefluisterd om de blikken die ze Prins Harry tijdens officiële interviews en bezoeken toewerpt nog een extra liefdevolle uitdrukking te geven. Het is wellicht mede dankzij deze zichtbare liefde en toewijding dat het bestaan van haar eerste echtgenoot inmiddels compleet vergeten is.

Ook vanuit modieus oogpunt heeft de toekomstige prinses/hertogin veranderingen ondergaan. Haar spiksplinternieuwe garderobe bestaat uit klassieke, bijna sobere kledingstukken in lichte kleuren en pastels, heel geschikt voor de vele liefdadigheidsgelegenheden.

Het laatste nieuwtje dat de aandacht trok van degenen die de beslommeringen van koninklijke leden op de voet volgen, is dat Meghan haar eigen toespraak op de bruiloft zal houden. Voor ons gewone stervelingen is dat niets bijzonders maar voor het Britse Koningshuis is het dat wel. Meghan breekt hiermee een koninklijke traditie die zou voorschrijven dat, behalve de bruidegom en de best man, alleen de vader van de bruid de gasten mag toespreken, maar het lijkt erop dat Meghans vader niet uitgenodigd is… of in ieder geval is daar geen duidelijkheid over.

En dat roept dan weer de vraag op wie de bruid dan wel naar het altaar zal begeleiden. Ook daarnaar wordt in de roddelbladen naarstig gegist. Meghan Markle’s zus beweert dat haar vader Meghan zal weggeven. Weer anderen menen dat Meghans moeder aan haar zijde naar het altaar zal lopen. En sommigen fluisteren zelfs de naam van Prins William.

Het is wel duidelijk. Het laatste woord is nog niet gezegd over Meghan, de aanstaande bruiloft en het Britse Koninklijke Huis.

