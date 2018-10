Manon de Boer. Stylist, personal shopper en consultant. Een droomjob in de modewereld

Manon de Boer. Stylist, personal shopper en consultant. Ze is een ster in het maken van combinaties. Ze heeft smaak en stijl. Maar ze is nog veel meer. Toen we haar vorig jaar leerden kennen, vertelde ze ons enthousiast over haar stylingsopdrachten en over haar rol als personal shopper. Inmiddels heeft ze, in één jaar tijd, twee nieuwe takken aan haar bedrijf toegevoegd. Deze jongedame uit het Hoge Noorden bezit niet alleen een uitzonderlijk stijlgevoel, ze beschikt ook over een flinke dosis nuchterheid waarmee ze ‘niches’, gaten in de markt ontdekt, en die dan zelf maar even opvult. Manons verhaal is een succesverhaal van een jonge moderne vrouw met frisse en originele ideeën, doorzettingsvermogen en enorm veel energie.

Het is altijd enig om Manon weer eens te spreken. Op dit moment heeft Manon het druk. September, oktober, het zijn hoogtijd maanden. Toch neemt ze alle tijd voor ons interview. Manon praat voluit. ‘Ik houd van praten, dat weet je,’ waarschuwt ze me.

‘Ja, ik heb mijn bedrijf uitgebreid. Er komt nu ook meer strategisch werk bij kijken, los van de stylingsklussen. Ik focus me nog steeds heel erg op reclamecampagnes. Ik ontwikkel dan het hele concept zodat de campagne goed aansluit bij de doelgroep. Ik heb bijvoorbeeld twee weken geleden nog een campagne gedaan voor een winkel in een hoogsegment op het gebied van geuren en juwelen in Rotterdam. En verder doe ik ook best veel interieurstylingsprojecten, bijvoorbeeld ook weer voor Eigen Huis & Tuin. En natuurlijk personal styling. Maar waar ik me nu vooral ook mee bezighoud, en dat is nieuw, is consultancy en training voor winkels.’

Kun je dat verder uitleggen: consultancy en training?

‘Bij consultancy maak ik een scan van het huidige winkelconcept. Dan kijk ik echt naar alle uitingen. Ik kijk naar hoe je winkel eruitziet, de merken die je er hebt hangen, hoe je personeel verkoopt, hoe de styling van de winkel is, wat je online allemaal aan uitingen hebt, je social, je website, noem het maar op. Ik zeg altijd: het is een puzzel, die moet in elkaar passen. Als die niet past, dan bereik je de doelgroep niet. Ik maak dus een scan en dan een actieplan en een verbeterplan, met activiteiten eraan gekoppeld. Het geheel moet ervoor zorgen dat je winkelconcept up-to-date is.’

Hoe kom jij aan je informatie? Hoe weet je wat ‘up-to-date’ is?

‘Ik reis zelf best veel, ik maak veel trips, dus ik zie wat er internationaal gebeurt en wat er hier gebeurt. Ik ben dus eigenlijk het extra paar ogen en oren voor de retailer. Sinds de crisis zijn retailers met kleinere teams gaan werken en daardoor zie je dat ze heel vaak van inkoop naar inkoop gaan, en dan weer naar de winkel, maar ze weten eigenlijk niet echt meer wat er in de markt gebeurt en wat er op straat gebeurt. Daardoor zijn ze vaak een paar stapjes te laat, terwijl je in deze tijd juist razendsnel moet zijn. Zo ben ik bijvoorbeeld met retailer op reis gegaan naar Londen om de nieuwste trends op te snuiven. Ook hebben we samen inkoop gedaan. Het kan ook zijn dat iemand bij mij komt die een dames- en een herenafdeling heeft en die zegt dat de herenafdeling eigenlijk wel goed loopt, en de dames niet. Dat is dan een vraagstelling waar ik mee aan de slag ga. Daarnaast geef ik ook trainingen aan het

winkelpersoneel’

Kun je wat meer over die trainingen vertellen?

‘Ik zeg altijd: een goede verkoop is voor 80% communicatie. We beginnen dan ook echt met het ontdekken van je eigen stijl als verkoper. Waarom komen mensen bij jou? In de winkel is het personeel natuurlijk de onderscheidende factor ten opzichte van online. Dat is belangrijker dan ooit. Als klant moet je gewoon ook echt weten bij wie je in de winkel terecht kan, en voor wat voor een stijl. Het personeel wordt steeds meer ambassadeur van een winkel. In kapsalons is dat al langer het geval. Daar heb je een vaste persoon waar je naartoe gaat en waar je advies van krijgt. Dat is wat ik ook in de winkels wil gaan brengen. We gaan dus echt bij de werknemers kijken: waar staan ze om bekend en waarom komt iemand bij jou?’

‘Daarnaast heb je de communicatie met de klant, waarbij ik vervolgens een switch maak naar het tweede deel, dat is de personal styling in de winkel. Ik leer het winkelpersoneel om personal shopper te zijn. Ik leer ze om hun klantprofielen in kaart te brengen zodat ze precies weten wat de lifestyle van een klant is, en wat ze fijn vinden om te dragen qua model, of qua pasvormen, qua materialen.’

‘Ik noem altijd een voorbeeld van een moeder met drie kleine kinderen. Als je niet weet dat ze drie kleine kinderen heeft en je altijd hoort dat ze een mooie outfit moet hebben voor haar werk – ze geeft leiding dus het mag een luxe uitstraling hebben – en jij zoekt als verkoopster alleen maar tussen de zijden bloesjes dan wordt die vrouw daar alleen maar heel erg ongelukkig van, want op het moment dat ze thuiskomt en ze pakt een kindje op, kan haar bloesje onder de vetvlekken zitten en kan ze het weggooien. Op het moment dat je je verplaatst in haar lifestyle zoek je een topje dat er luxe uitziet maar dat je wel makkelijk kunt wassen. Het is dus zaak om de verkoop wat persoonlijker te maken en het de klant ook veel makkelijker te maken door haar personal shopper te zijn. Dat is waar ik nu volop mee bezig ben. Die opdrachten lopen nu allemaal. De nieuwe website komt er ook aan. Het is eigenlijk alleen nog maar mond op mond reclame waardoor al die opdrachten staan. Dat is onwijs leuk. En verder doe ik natuurlijk ook aan styling, samen met een team ben ik ook grote shows aan het doen. Zo blijven mijn dagen wel gevuld! Dat is te gek.’

Hoe ben je op het idee gekomen om je stylingsopdrachten uit te breiden met consultancy & trainingen?

Ik vroeg Manon hoe ze op het idee van de consultancy & trainingen is gekomen. ‘Ik had behoefte aan verdieping,’ zegt ze. ‘Als stylist beweeg ik me tussen alle poppetjes in, zeg maar. Ik werk met particulieren voor personal shopping, ik werk met de merken voor campagnes, ik koop veel voor de winkels waardoor ik automatisch met retailers in contact kom. Ik hoorde eigenlijk van alle kanten een beetje waar behoefte aan was, en toen wilde ik al die puntjes gaan verbinden. Dat komt ook omdat ik net bijgeschoold ben. Ik heb net HBO deeltijd gedaan waarbij ik bij strategische marketing werd getraind om consultant te zijn. Zo is het zaadje geplant, zo is dat zich gaan ontwikkelen.’

Door: Charlotte Mesman

Met dank aan Manon de Boer, www.manondeboer.nl, @manondeboerstyling