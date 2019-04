Wil je weten of je man vreemd gaat? Kijk hem dan maar eens goed aan

De University of Western Australia komt met verrassende onderzoeksresultaten: bij mannen valt ontrouw van hun gezicht af te lezen terwijl vrouwen ontrouw veel beter verbergen. Verder zouden bepaalde gelaatstrekken van mannen je iets kunnen vertellen over hun neigingen om vreemd te gaan, ook al moet dit – waarschuwen de wetenschappers – met een korrel zout genomen worden.

De resultaten van het onderzoek van de University of Western Australia zijn verrassend. De onderzoekers vroegen 1500 deelnemers om de foto’s van 189 volwassenen (101 mannen en 88 vrouwen) te bekijken en op basis daarvan een oordeel (van 1 tot 10) te geven over de kans van vreemdgaan. De onderzoekers hadden van tevoren aan de personen op de foto’s gevraagd of ze ooit ontrouw waren geweest zodat ze de bevindingen van de deelnemers naast de concrete feiten konden leggen.

Opvallend genoeg konden zowel mannen als vrouwen de geneigdheid tot vreemdgaan van het gezicht van mannen vrij goed aflezen. Bij vrouwen bleek het echter veel moeilijker de mate van (mogelijke) ontrouw in te schatten. Volgens de onderzoekers kunnen hier verschillende redenen voor zijn, zoals het gebruik van make-up.

Interessant is verder dat bepaalde gelaatstrekken van de heren iets over hun (on)trouwe aard bleken te vertellen. Zo zouden vrouwen een man met sterke mannelijke gelaatstrekken eerder als ontrouw bestempelen en zouden mannen in een dergelijke man eerder een rivaal ontdekken. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat er inderdaad een link bestaat tussen sterke mannelijke gelaatstrekken en ontrouw. Het waren juist dit soort mannen die, alvorens hun foto’s werden getoond, hadden aangegeven dat ze ontrouw waren geweest, ook al klopte het niet voor de volle honderd procent en waren er ook mannen met sterke gezichten die niet vreemd waren gegaan.

Analyse van de foto’s verschafte informatie over de mannelijke gelaatstrekken die alarmbellen doen rinkelen. Over het algemeen bleek dat zowel mannen en vrouwen mannen met een geprononceerd voorhoofd en wenkbrauwen, een sterke kaaklijn en dunne lippen eerder van ontrouw verdenken. Op deze manier stelt de natuur mannen in staat een mogelijke rivaal te herkennen en herkennen vrouwen eerder een potentieel ontrouwe man, aldus het onderzoeksteam.

Maar, waarschuwt het team, voorzichtigheid is geboden. Je mag niet zomaar aannemen dat mannen met dit soort gelaatstrekken ook daadwerkelijk ontrouw zijn, of daartoe geneigd zijn. Vreemdgaan is een heel complexe gedraging, en er spelen vele andere factoren een rol, zoals sociale en culture omstandigheden, persoonlijkheid, persoonlijke ervaringen en levensomstandigheden.

