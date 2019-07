Ken jij deze make-up trucjes? Tips voor een spannende zomer make-up

Voor zomer 2019 zagen we backstage bij de modeshows vooral veel oranje tinten in de make-up. Warme, zonovergoten tinten, geïnspireerd door exotische zonsondergangen. En sunkissed snuitjes met goudoranje blushers. Maar daarnaast gebruiken we ook veel andere kleuren: blauw, geel, paars, groen. Natuurlijke make-up looks doen ook nog steeds mee, maar voor een zomerse twist is zo’n uitgesproken kleurtje wel zo leuk. Laten we eens kijken hoe we daarmee omgaan.

Welke make-up kleuren gebruik je voor blauwe ogen, groene ogen, bruine ogen?

Het kleurenpalet voor zomer 2019 bevat alle mogelijke kleuren: roze, blauw, groen, oranje, vooral veel oranje. Je mag tegenwoordig alle kleuren van de regenboog voor je ogen gebruiken. Het meest gangbaar is een monochrome look, dus één enkele felle kleur.

Voor blauwe ogen is een roze-paarse kleur heel mooi, maar voor blauwe ogen is ook blauw prachtig. Vroeger vond men wel dat blauwe oogschaduw met blauwe ogen helemaal niet kon, dat werd een beetje Abba, zei men. Maar daar zijn we allang op teruggekomen. Als je vrij kleine blauwe ogen hebt, dan kun je ze groter laten lijken met de kleur blauw. Omdat je meer blauw ziet, komen je ogen beter uit.

Maar volgens de algemene regels moet je blauwe ogen opmaken met een complementaire kleur van blauw, dus met rood of oranje. Dat is een beetje hard, dus kun je beter een zachtoranje tint kiezen, of een roze of zachtpaarse tint.

Voor groene ogen kun je het beste oranje kiezen (met groene ogen zit je dit seizoen dus helemaal goed). Maar ook paars erg mooi bij groen.

Bruine ogen zijn het gemakkelijkst. Daarmee kun je gewoon alles doen, dus gebruik je fantasie.

Glanzende producten of mat?

Net zoals in de mode heb je ook in de make-up verschillende texturen – glanzende en matte producten – die je met elkaar kunt combineren, waardoor je met licht en diepte werkt. De vuistregel luidt: glanzende kleuren treden meer naar voren, terwijl matte, wat donkere producten meer op de achtergrond blijven. Je creëert daarmee een soort dimensie, diepte in je gezicht. Houd dit bij het opmaken in gedachten. Vraag je af welk effect je wilt bereiken. Dit seizoen gebruiken we ook veel zilverglitter. Ze geven je gezicht licht, zijn feestelijk en gemakkelijk aan te brengen.

Hoe maak je kleine ogen op?

Als je kleine ogen hebt, kun je het beste glanzende en lichtere kleuren gebruiken. En bijvoorbeeld veel mascara op de wimpers boven en onder. Daardoor lijken je ogen groter. Je krijgt dan een beetje een ‘poppeneffect’. Dus kleine ogen? Veel mascara!

Hoe geef je je ogen meer expressie?

Een lijntje langs je bovenste wimpers – de klassieke eyeliner – is perfect om je ogen meer uitdrukking te geven. Maar soms is ook een heel klein beetje kohl al genoeg om je ogen te accentueren.

Lippen. Glanzend of mat?

De een vindt mat mooi, de ander glans of gloss. Heb je smalle lippen, dan kun je beter voor gloss gaan omdat je lippen daardoor voller lijken. Een bekende vuistregel is: als je je ogen sterk aanzet, dan kun je je lippen het beste rustig houden, en vice versa. Anders zijn er teveel aandachtspunten in je gezicht. Maar… ook daar mag je tegenwoordig vanaf wijken. Gebruik je een rode eyeliner (ja, dat kan!) dan mag je dat element best met rode lippen combineren! Vertrouw op je eigen smaakgevoel. Niet zeker van je zaak? Pas dan de vuistregel toe.

Niet handig met make-up?

Houd het dan zo gemakkelijk mogelijk, maar laat je er niet van weerhouden om te experimenteren. Kies producten die zich gemakkelijk laten aanbrengen, zoals crème producten. Daarvoor kun je je vingers gebruiken. Probeer crème producten voor je ogen, voor je wangen, als blusher. Er zijn multi-functionele crème producten die je voor nagenoeg alles kunt gebruiken: highlighter, blusher, oogschaduw, lippenstift. Het fijne van crème is dat de zachte glans en volheid ervan je gezicht iets zachts en jongs verlenen.

