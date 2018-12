Make-up tips. Forse en natuurlijke wenkbrauwen maken jong!

Denk eens aan jezelf als tienermeisje. Je had je wenkbrauwen nog nooit geëpileerd. Hoogstwaarschijnlijk waren ze voller en dikker dan nu. En ongetwijfeld ook minder geordend. Al met al stond het fris en jong. Vanzelfsprekend zijn we allemaal met de tijd meegegaan en hebben we die struiken wat ingetoomd, maar dat frisse en natuurlijke effect van die volle wenkbrauwen van toen kunnen we wel nabootsen. Van zo’n look word je jaren jonger. Zeker als je de rest van je make-up heel clean houdt.

Make-up artist Cynthia Rivas van M.A.C Cosmetics creeërde zo’n frisse en verjongende make-up look voor de fashion show van Luisa Beccaria voor herfst winter 2018 2019. Natuurlijk vroegen wij haar hoe wij thuis te werk moeten aan om deze look na te doen. Cynthia legt het in het video interview hieronder uit.

Voor het gemak vatten we Cynthia’s tips nog even voor je samen:

De look is jong en fris. Ontwerpster Luisa Beccaria houdt heel erg van volle wenkbrauwen, het maakt mooier en jeugdiger. De focus in deze look is dus op de wenkbrauwen. En verder hebben we voor de rest van het gezicht mooimakende natuurlijke kleuren gebruikt. Tip 1: Roze is zo’n jeugdige, mooimakende kleur. Daarom gebruikten we voor de ogen, de jukbeenderen en de lippen rozeachtige tinten. En verder maakten we de ogen op met mascara en – tip 2 – een paar losse nepwimpertjes om de ogen te accentueren.

De wenkbrauwen maakten we op met – tip 3 – een oogschaduw die net iets donkerder is dan de eigen kleur zodat je voller lijken. En daarna – tip 4 – borstel je ze met een brow mascara omhoog zodat je mooie, natuurlijke, ietwat borstelige wenkbrauwen krijgt.

Je huid moet heel perfect maar ook natuurlijk zijn. Een perfecte huid is altijd een trend, maar dit seizoen moet’ie er vooral ook écht uitzien, dus niet kunstmatig met teveel glansproducten. Voor een natuurlijk en ‘echt’ effect gebruikten wij – tip 5 – een lichte foundation die we alleen waar nodig aanbrachten. De rest lieten we natuurlijk.

Succes met deze make-up tips!

