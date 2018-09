De mooiste make-up looks voor zomer 2019. Rechtstreeks van de catwalks

Inspiratie voor je make-up nodig? Bekijk de nieuwste make-up looks voor lente zomer 2019, rechtstreeks van de catwalks in Milaan. De make-up trends lopen uiteen van minimal chic met geraffineerd opgemaakte huidjes tot maquillages met opvallende kleuraccenten.

Ook voor lente en zomer 2019 ligt de focus op de huid. Die moet stralen en er zo natuurlijk mogelijk uitzien. Nude make-up is nog steeds een trend. Daarnaast zagen we ook make-up looks met vrolijke, zomerse kleuraccenten zoals zeeblauwe en groene oogschaduw en gekleurde mascara (blauw, groen maar ook rood en zelfs wit). Bij Max Mara gooide top make-up artist Tom Pecheux het over een andere boeg. Hij voorzag de modellen van zwoele bruine smokey eyes. Opvallend is de comeback van oranje gekleurde blush. De lippen zijn nude, naturel of licht gekleurd. Onze favoriet was de ‘stained lipstick’ look bij Luisa Beccaria.

Hieronder een eerste greep uit de make-up looks voor lente zomer 2019, rechtstreeks van de catwalks in Milaan. Doe ideeën op voor jouw eigen make-up look.