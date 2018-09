Je hebt make-up en make-up. Je hebt de zogenaamde ‘YouTube’-make-up en je hebt de make-up van de topvisagisten backstage bij de Fashion Weeks. De twee hebben niets maar dan ook niets met elkaar te maken. Het verschil wordt helemaal groot als we het over ‘sensuele make-up looks’ hebben.

Op ‘YouTube’ gaat het om de make-up. YouTubers gebruiken make-up om zichzelf te transformeren volgens een standaard beauty-idee (vaak geïnspireerd door een of andere VIP). Het (dit is: de make-up) ligt er dik bovenop en ziet er kunstmatig uit. Backstage bij de Fashion Weeks gaat het om eigen persoon, om het model, om de mens zelf. De make-up versterkt de eigen persoonlijkheid maar verbergt die niet achter een laag plamuur.

Gordon Espinet, gevierd visagist en Vice-President of Make-up Artistry van MAC Cosmetics verwoordt het in video interview hieronder niet met zoveel woorden, maar het komt er wel op neer. Het mooie aan de make-up die de bekende make-up artist voor de Dsquared2 Fashion Show voor zomer 2019 ontwierp is dat die supersensueel is maar dat het niet om de make-up maar om de meisjes zelf gaat. ‘Je blijft de vrouw zien, een vrouw met een ziel‘, zegt Espinet. Juist dit maakt deze make-up look zo sexy.

Zo creëer je deze sensuele make-up look

Het geheim van de sensuele make-up look voor Dsquared2 is een donkere schaduw onder beide ogen. ‘It is like they [the models] are tired. The girls are beautifully tired. It is a little bit fragile…‘ legt Espinet ons backstage uit. De rest van de make-up is ‘super duper fresh‘.

Dit zijn de stappen:

Voor de huid gebruik je een vochtinbrengende crème. Espinet gebruikte Time Check Lotion MAC, een moisturizer en primer in één.

Gebruik alleen camouflageproduct waar nodig.

Op de avond van de Dsquared2 Fashion Show was het erg warm, daarom gebruikte Espinet een beetje poeder vlak voor de show, maar het idee is dat de huid mooi glanst. Glim je niet, gebruik dan geen poeder.

Espinet maakte de ogen inclusief schaduw onder de ogen op met Root Cream Color Base, een warme taupe kleurige oogschaduw met een parelachtige finish.

In je ogen trek je een zwart lijntje met een kohl potlood (Teddy Eye Kohl Pencil MAC). Je wenkbrauwen maak je heel natuurlijk en vol op (Espinet gebruikte Brow Sculpt MAC). Geef je wenkbrauwen geen boog. Ze moeten er ietwat kinderlijk uitzien.

Gebruik geen mascara.

Doe wat lipbalsem op je lippen.

Bekijk de foto’s van deze sensuele make-up look en ga zelf aan de slag. Deze look is echt super!