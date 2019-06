Fladderende jurken over wielrennerbroekjes en fitness-topjes. Het is een ongebruikelijke combinatie die Anna Molinari, ontwerpster van het Italiaanse modehuis Blumarine, de catwalk voor zomer 2019 opstuurt. Aan de voeten van de modellen steken fel gekleurde sneakers en op de oogleden schittert zilverglitter met een hologram effect.

Mix and match, speel met contrasten, think out of the box, wees vernieuwend. Dat is het geheim van de mode

Een notoire out of the box denker is Tom Pecheux, bekend visagist, die de make-up voor deze fashion show creëerde. We interviewden de Fransman backstage om meer over de make-up look te weten te komen. Bekijk het video interview hieronder en scroll verder voor meer tips en foto’s.



Tip 1: houd de huid fris, gezond en glam

De huid is gezond, glam in een heel frisse manier, vertelt Pecheux. Dat doe je door een minimum aan foundation te gebruiken. Maak je zo transparant mogelijk op met een vloeibare foundation.

Ga verder voor rozige wangen. Je kunt hiervoor het beste een crèmeachtig product gebruiken. Breng ook wat bronzer aan voor de healthy touch.

Tip 2: ga voor zilverglitter ogen

Het is dé zomertrend: glitterogen. Maar dan niet op een jaren ’80 discomanier. Ga voor fijne glitter met een hologram effect. Tip de glitter op het gehele bewegende gedeelte van je oogleden.

Om de blik te openen, bracht Pecheux langs de wimpers ook een lavenderviolet kleurtje in de buitenste ooghoeken aan, als een soort klein eyelinertje, nauwelijks zichtbaar, maar het geeft net wat meer diepte. Op de wimpers breng je zwarte mascara aan.

Tip 3: glossy lippen

Maak de make-up look af met nuderozige lippen, ‘very rosy’ benadrukt Pecheux, met een gloss finish.

Bekijk de foto’s hieronder maar eens en ga dan zelfs aan de slag!