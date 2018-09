Het is verbazingwekkend hoe je met enkel een paar make-up producten een heel sterke, moderne en conceptuele make-up look kunt creëren. We zagen het backstage bij M1992 in Milaan waar Roberta Betti, make-up artist van MAC Cosmetics, een supermooie en krachtige oogmake-up neerzette met enkel een zwarte eyeliner en een kleurloze gloss.

Maar eerst even wat meer over het concept van deze sterke make-up look voor zomer 2019 (waar je je natuurlijk ook al voor die tijd aan mag wagen!). De inspiratie voor de modecollectie van M1992, ook wel bekend als Malibu, was een cover uit de jaren ’90 van het toonaangevend Britse tijdschrift The Face. De cover vertoonde surfers op een zwaar vervuilde oceaan. Dit concept komt in de show look van de modellen, jongens en meisjes, naar voren. Hun haar druipt van de zwartachtige olie en de oogleden van de meisjes zijn hoogglans zwart als teer, pek en olie.

De haarlook is natuurlijk niet geschikt voor het dagelijks leven, maar de make-up look is dat wél. Voor de oog gebruikte Roberta Betti een natte diepzwarte eyeliner waarmee ze een brede streep over de bovenste oogleden trok. Daarover bracht ze een kleurloze gloss (Lipglass Clear van MAC) aan. Die gloss is eigenlijk bedoeld voor de lippen maar zij gebruikte ‘m hier als oogmake-up om de make-up de stroperigheid van teer en olie te geven. Voor de mannen gebruikte ze een lichtere kleur voor de oogleden, namelijk ‘Groundwork‘ [MAC Pro Longwear Paint Pot]. Dit is overigens een heel mooie kleur voor een natuurlijke oogmake-up (als afwisseling op de zwarte eyeliner).

Als basis voor de huid gebruikte Roberta Betti Face & Body Foundation van MAC, een heel lichte foundation. Voor de highlighters koos ze Cream Color Base. Tenslotte fixeerde ze de basis met Fix Plus. De ogen zijn dus zwaar opgemaakt maar de huid is licht en fris. Dit is echt een look om thuis mee te experimenteren. Absoluut fool proof! Ook als je vindt dat je niet goed bent in opmaken, dan gaat deze look lukken.

Bekijk de make-up foto’s hieronder maar eens en laat je inspireren.

