Eén van de hotste make-up trends voor zomer 2017 is de ‘sunset look’. De social media staan bol van zwoele sunset eyes en smachtende sun set make-up. Warme tinten kleuren de ogenleden. In sommige maquillages vloeien roze, oranje en rood in elkaar over als in een tropische lucht bij schemering. De sunset make-up trend is geïnspireerd door de jaren ’80, door Madonna in haar vroege carrièrejaren en door de kleurrijke streetstyle art van Jean-Michel Basquiat.

De looks op de social media zijn schitterend en geraffineerd, maar het zijn vaak ook heel zwaar opgemaakte looks waar vervolgens met Photoshop overheen gegaan is. ‘Deze looks zijn weinig draagbaar in het dagelijks leven’, vindt make-up artist van M.A.C Michele Magnani. ‘De werkelijkheid stelt andere eisen aan make-up, ook aan zo’n sun set look. We moeten een stap terugdoen qua intensiteit, de look wat afzwakken zodat het er natuurlijk blijft uitzien en je ‘ware schoonheid’ naar voren komt. Make-up mag geen masker worden.’

‘Verder is het belangrijk om je make-up look tot in details te verzorgen. Zoals we foto’s op internet uitvergroten, zo zien we elkaar in het dagelijks leven ook van heel dichtbij en ook dan moet je make-up er nog mooi uitzien.’

Je make-up moet tot in de details verzorgd zijn – in het dagelijks leven zien mensen je ook van heel dichtbij

Hoe maak je een sunset look die geschikt is voor het dagelijks leven?

Michele Magnani liet het ons zien tijdens de Fashion Week voor zomer 2017 in Milaan. Voor de Fashion Show van Blugirl kwam hij met een realistische versie van de schitterende maar overdreven, bijna kunstmatige, sun set looks die we op het web tegenkomen.

Voor deze look heb ik warmoranje tinten als uitgangspunt genomen. Het zijn de kleuren van de zomer, van oranje zomerfruit, van oranje bloemen, van oranje avondluchten. De oranje gloss is als de zonsondergang boven zee die weerspiegelt op het water. De hele look straalt warmte, licht en sensualiteit uit.

Het sleutelwoord is transparant. Voor deze look maak je je huid heel transparant op zodat je de structuur van de huid zelf blijft zien. Dat houdt de look echt, fris en jong. Je kunt hiervoor de nieuwe Next to Nothing Foundation van M.A.C proberen. Dit is een soort evolutie van de BB cream, heel licht, met een mooie glans, maar het camoufleert wel de meeste imperfecties. Voordat je met foundation aan de slag gaat, breng je een hydraterende crème of een primer op je huid aan. Dat is het halve werk op weg naar een natuurlijke mooie huid.

De ogen zijn heel simpel. Iedereen kan deze look nadoen. Met een vrij dikke kwast breng je Genuine Orange Chromaline van M.A.C. op je oogleden aan. Zo heb je direct een heel mooie, oranjeglanzende sunset oogmake-up. Je wimpers zet je aan met bruine mascara zodat ze niet te zwaar ogen. De wenkbrauwen zijn heel belangrijk. Ik heb ze wat zwaarder aangezet maar wel op een heel natuurlijke manier. Dat doe je met een bruine oogschaduw en een nat penseeltje. Daarmee teken je haartje voor haartje tussen de eigenlijke haartjes van je wenkbrauwen. Sterke wenkbrauwen zijn mooi en stralen kracht en zelfverzekerdheid uit.

Op je wangen breng je vervolgens een zacht rozeoranje blush aan en op je jukbeenderen tip je wat transparante Lip Glass (een kleurloze gloss). De glansdeeltjes in de gloss geven de huid een extra dimensie en reflecteren het licht. Voor de lippen gebruik je dezelfde blush als voor de wangen met daarover dezelfde oranje gloss als voor de ogen.

Als laatste kun je nog wat Pinwheel Mineralize van M.A.C. rond je buitenste ooghoeken aanbrengen zoals ik dat voor Blugirl hebt gedaan. Dit zijn vier pigmenten in roze en goudtinten en als je die met elkaar vermengt, geven die een zijdezacht effect. Op de huid geeft het een mooie glans, alsof de zon je huid gekust heeft.

‘Het gaat dus allemaal om een transparant huidje, oranjeglossige oogleden en vooral hele mooie glansdetails hier en daar’, concludeert Michele Magnani.’

Top nail stylist Keri Blair heeft deze zwoele sun set look afgemaakt met een acidoranje nagellak (Morange Nail Lacquer van M.A.C. ). Om jouw sunset look helemaal compleet te maken, kun je zowel de nagels van je handen als je tenen oranje lakken.

En dan wensen we je nu zwoele zomeravonden toe!