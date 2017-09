Tom Pecheux is de ster backstage bij de Fashion Weeks. In onze planning voor de Milan Fashion Week stond een interview met de topvisagist bij de Fashion Show van N21. We waren teleurgesteld toen we daar aangekomen te horen kregen dat Pecheux nog bij een andere show was. Op het laatste moment kwam hij dan toch nog binnenrennen – Pecheux is niet iemand die zijn team in de steek laat – en kon het interview beginnen. In de tussentijd hadden wij al wat backstage foto en video materiaal verzameld van de make-up look die er geraffineerd maar eenvoudig uitzag. De modellen hadden een stralende huid en metallic eyeliner.

Een natuurlijke make-up look met rode én metallic eyeliner

‘Een natuurlijke make-up look‘, noemt Pecheux het in het video interview. ‘Voor veel mensen betekent een natuurlijke make-up look niets doen, maar wij [bij N21] doen wij van alles‘, voegt hij er met een zweem van droge humor aan toe.

‘We hebben gekozen voor een heel glowy huid met een highlight contour. Op de jukbeenderen hebben we een zachte bronskleurige finish aangebracht. De lippen houden we nude. De wenkbrauwen geven we een beetje definitie. We krullen de wimpers en brengen wat mascara aan.’

Het belangrijkste element – naast de huid – in deze natuurlijke make-up look is de eyeliner. Pecheux heeft gekozen voor een dun Bordeauxrood lijntje met daarover heen een mosterdbruin metallic lijntje om de look iets luxueus mee te geven.

Vooral dit laatste idee is iets om thuis mee aan de slag te gaan. Eyeliner in de vorm van een simpel potloodlijntje in een aparte kleur met daarover een metallic lijntje kan je make-up look echt iets extra’s meegeven. Bekijk de foto’s (en de video) en ga dan zelf aan de slag. Vergeet niet om je huid supermooi op te maken!