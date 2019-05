Make-up trends zomer 2019. Glitter & Go. Up-to-date je oogmake-up in no time

De oogmake-up is er de afgelopen jaren heel wat eenvoudiger op geworden. Vroeger moest je aan de slag met allerlei nuances oogschaduw die mooi in elkaar moesten overlopen. Nu heb je vaak aan één product al genoeg om je ogenleden mooi op te maken.

Denk aan eyeliner. Een mooie streep, wat mascara en je bent klaar voor de dag. Denk ook aan de color block oogmake-up die we nu al jaren zien. Met een grote veeg in fel gekleurde crèmemake-up creëer je een high impact make-up look. (Lees onder de foto’s verder)

Voor lente zomer 2019 is er ook nog een ander oogmake-upje dat je eigenlijk altijd bij de hand zou moeten hebben: witte of zilverkleurige glitter, heel fijn, net als sterrenpoeder. Je dipt je vinger in het potje en tipt het product op je oogleden. Klaar ben je. Deze oogmake-up kun je zowel overdag als ’s avonds dragen. De fijne, lichte glitter zorgt voor een heel geraffineerde look, een magische touch, niet te uitgesproken, bijna natuurlijk. Het is het mooiste als de glitter een beetje naar het wit neigt.

Wit voor de oogleden is overigens een trend. Zo zien we op dit moment veel celebs en A-listers met witte eyeliner! Ja, je leest het goed: witte eyeliner, en dan wel op de bovenste oogleden. Ook deze look is heel eenvoudig na te doen, en tegelijkertijd heel edgy. Vind je het een beetje té, dan kun je altijd nog voor witte mascara gaan!

TRENDYSTYLE