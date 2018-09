Make-up trends winter 2018 2019. Mooie make-up in drie stappen

Tegenwoordig zijn er grofweg twee soorten make-up. Youtube make-up looks en Fashion Show make-up looks. De twee bijten elkaar behoorlijk. Youtube make-up looks zijn zwaar en zien er gephotoshopped uit (zijn dat vaak ook). Fashion Show looks zijn vaak juist heel licht en minder gemaakt. Youtube make-up verandert vaak de gezichtstrekken terwijl Fashion Show make-up het bijzondere in elk gezicht naar voren wil halen en de eigen natuurlijke schoonheid wil versterken. Voor allebei de looks valt wel iets te zeggen. En het hangt natuurlijk ook van de situatie af. En van het type persoon dat je bent.

Mooie make-up look in drie stappen

Vandaag hebben we supermooie (en eenvoudige) FASHION SHOW make-up look voor je. We zagen de look backstage bij de Fashion Show van Vivetta voor herfst winter 2018 2019. Je creëert deze make-up look in maar drie stappen:

1. Gebruik een weinig dekkende foundation, alleen waar nodig. Daarna werk je imperfecties weg met een camouflageproduct op een klein kwastje. Meer niet! Geen dikke lagen, geen poeder, geen highlights.

2. Breng een veeg goudkleurige oogschaduw op je oogleden aan. Dit geeft je gezicht licht en zorgt voor een stralende oogopslag.

3. Breng een roze of fuchsia blush op je wangen aan. Roze maakt jong!

Meer heb je echt niet nodig. Liefhebbers van natuurlijke make-up zullen met deze look direct raad weten. Als je gewend bent veel make-up te dragen, dan is deze make-up look een uitdaging en voelt het misschien wat bloot. Maar het went. En geloof ons, je ziet er jaren jonger mee uit.

Bekijk de foto’s maar eens en ga dan aan de slag. Op naar een nieuwe, frisse make-up look.