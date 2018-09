Backstage bij de Fashion Shows proberen we elke keer weer achter het geheim te komen van de schitterende make-up looks die we daar zien. Neem nu de look bij Krizia. Die is super clean. Er komt bijna geen make-up aan te pas. En toch ziet het er fantastisch uit. ‘Acqua e sapone‘, noemen de Italianen dat. ‘Water en zeep‘. Fris, schoon en engelachtig mooi omdat het allemaal heel transparant en licht is. We vroegen aan Pablo Rodriguez, Senior Artist M.A.C, hoe we te werk moeten.

In het video interview hieronder legt Pablo Rodriguez de make-up look uit.

Zo creëer je deze make-up look

Wij vatten Pablo’s aanwijzingen nog even voor je samen:

Ga voor een transparante foundation. Breng die alleen aan waar nodig. Daarna werk je met een penseeltje en een camouflageproduct oneffenheden weg. Je smeert de foundation dus niet lukraak over je hele gezicht voor een volledige dekking. Maak je oogleden op met een bruingele kleur en doe er dan gloss over. Kan het gemakkelijker? Gebruik een bruine mascara. Kam je wenkbrauwen en gebruik een kleurloze gel om de haartjes op z’n plaats te houden. Heb je forse, donkere wenkbrauwen gebruik dan een lichtgekleurde poeder om je wenkbrauwen wat af te zwakken. Tip met je vingertoppen wat perzikkleurige lippenstift op je lippen.

Klaar ben je!

Deze make-up look is heel gemakkelijk en moet er ook zo uitzien. Alsof je je even snel hebt opgemaakt. Maar wel met een stralend effect natuurlijk!