Make-up trends herfst winter 2017 2018. De nieuwe make-up kleuren

Elke seizoenswisseling brengt kleine – en grote – veranderingen, ook in de make-up. Trendystyle interviewde Michele Magnani, Global Senior Artist van M.A.C om meer te weten te komen over de make-up voor najaar en winter 2017 2018. In dit interview vertelt Michele ons over de ongewoon felle kleuren voor het winterseizoen. Maar voordat hij ons uitlegt hoe we deze nieuwe make-up kleuren gaan gebruiken, vertelt de top visagist ons over een aantal grote, globale veranderingen die gaande zijn in de make-up wereld. Zie het maar als een ‘Algemene Inleiding Make-up Najaar Winter 2017 2018’ :-)

ALGEMENE INLEIDING MAKE-UP NAJAAR WINTER 2017 2018

Make-up om je eigen individualiteit te accentueren

‘Het sleutelwoord voor najaar en winter 2017 2018 is de kracht van de vrouw’, begint Michele Magnani. ‘De afgelopen jaren zijn vrouwen make-up anders gaan zien. Het is niet meer alleen een instrument om je mooier te maken maar vooral ook om uitdrukking te geven aan jezelf, aan je eigen persoonlijkheid en de mood waarin je op dat moment bent.’

‘De kracht van de vrouw is dus uitgangspunt in die zin dat we ons niet meer allemaal hetzelfde gaan opmaken. We laten de homologatie achter ons. We proberen niet meer allemaal op dezelfde vrouw, hetzelfde beautyicoon te lijken, maar we gaan voor onze eigen persoonlijkheid, onze individualiteit. We zijn niet bang meer om anders te zijn. We zijn – ook in de make-up – steeds meer onszelf…’

De mode wordt ‘realistischer’

‘Een andere verandering die ook de make-up beïnvloedt, komt uit de modewereld. De modeontwerpers hebben een statement gemaakt. In het verleden dicteerden de ontwerpers de mode, nu luisteren de ontwerpers steeds meer naar de behoeften van de vrouw (de kracht van de vrouw!) en spelen ze daarop in. Ook laten ze zich steeds meer beïnvloeden door de streetwear, door het ‘echte’ leven en wat daar gebeurt. Voorheen was er een gap tussen het ‘werkelijke’ leven en de gepatineerde wereld van modetijdschriften en catwalks, maar nu zien we op de runways steeds meer draagbare dingen waarin de vrouw van nu zich op haar gemak voelt.’

‘En dus komt de mode met talloze ideeën, net zoals in de make-up: van hypersensuele doorzichtige creaties tot stoere metropolitan looks. De mode kent duizenden facetten. Er is niet meer één stijl, één richting, maar er zijn duizenden ‘directions’, duizenden richtingen, die elk van ons op haar eigen manier en op basis van haar eigen persoonlijkheid kan interpreteren. Dit is de basis, de preambule, van de make-up herfst winter 2017 2018.’

‘Ook de woorden passen zich aan aan de werkelijkheid. Spraken we voorheen over ‘trends’, nu is dat woord te beperkt, te geïnflationeerd ook. Met de duizenden stromingen in de mode en make-up geeft M.A.C er de voorkeur aan om te spreken over ‘directions’, richtingen of indicaties dus in plaats van ‘trends’.

Make-up: tips en producten voor het ‘echte’ leven

‘De moderne make-up breekt ook met alle regels en ook met alles wat op Instagram gebeurt. Ook hier maakt de modewereld – en de make-up wereld – een statement: het leven van iedere dag is één ding, de wereld van Instagram een ander. Het zijn twee totaal verschillende werelden. Niet dat de één beter, slechter, juister of verkeerder is…’

‘De social media bieden ons de gelegenheid om te filteren, om te Photoshoppen, in de echte wereld bestaat deze mogelijkheid niet. Er zijn heel geavanceerde producten van hoge kwaliteit die het Photoshop effect benaderen maar toch is het bijna onmogelijk om wat we op Instagram zien te bewerkstelligen in de echte wereld. Daarom concentreren we ons in de make-up op ‘echte’ make-up en op make-up tips en producten die afgestemd zijn op het leven van iedere dag.’

‘Directions’ rechtstreeks vanaf de catwalks van de Fashion Weeks

Er zijn dus duizenden stromingen, duizenden stijlen, duizenden manieren om uitdrukking aan je eigen individualiteit te geven. We breken de regels, alles mag. ‘Maar’, vertelt Michele Magnani, ‘er zijn wel een aantal macro-directions te onderscheiden als je kijkt naar de circa 280 Fashion Shows in New York, Londen, Milaan en Parijs waarvoor M.A.C de make-up look ontworpen heeft. De eerste macro direction heet ‘Bold’.

BOLD: VEEL KLEUR IN DE MAKE-UP VOOR DE WINTER

‘Bold staat voor kleur, de volheid van kleur. Het is heel ongewoon om zoveel kleur – fluo tinten, felle kleuren – voor een winterseizoen te zien. Gewoonlijk gaan we voor aardetinten, bruintinten, grijs en zwart. Maar dit seizoen gaat de eerste macro direction over kleur, felle kleuren.’

‘Steeds vaker zien we make-up als een soort ‘jurk’ die je draagt, een ‘accessoire’ en daarom ook gaan mode en make-up hand in hand. De make-up laat zich inspireren door de mode op de catwalks. En die mode laat heel veel kleur zien: levendige kleuren, fantasieën, allerlei soorten kleuren. Allemaal kleuren die we ook voor ons gezicht gaan gebruiken.’

‘We gaan voor acrylkleuren, voor gekleurde eyeliner en oogschaduw (backstage gebruikten we vooral de producten Chromaline, gekleurde gel, en Chromagraphic Pencils, gekleurde potloden) en felgekleurde lippenstift. Dit betekent natuurlijk niet dat we voor carnavaleske maquillages gaan, integendeel. We beperken ons tot een enkel detail in kleur, een accent, een punt of een komma, een zware lijn op de oogleden of smokey eyes met een onverwacht kleuraccent. Het zijn kleine ‘touches’ die ons gezicht een kleureffect geven.’

‘De make-up look die volgens mij het meest emblematisch voor deze direction is, is die van make-up artist Terry Barber voor Byblos. Voor die Fashion Show creëerde hij een tweekleurige oogmake-up met een gekleurde eyeliner en een andere kleur in de ooghoeken. Maar er zijn nog veel meer andere mogelijkheden om met kleur te spelen. Ikzelf creëerde voor Stella Jean een ovaalvormige oogmake-up in zachtgrijsblauw. En bij Antonio Marras ging Tom Pecheux voor één blauw opgemaakt oog (en het andere zonder blauw). In Parijs koos Inge Grognard voor de Fashion Show van Veronique Branquinho voor een sterke donkergroene streep onder het oog. Overigens is kleur niet alleen voorbehouden aan de ogen maar kun je ook vibrerende kleuren voor je lippen gebruiken. Iedereen kan deze ‘direction’ op haar eigen individuele persoonlijkheid interpreteren…’

Met dank aan Michele Magnani, M.A.C, die zelfs tijdens zijn zomervakantie nog tijd vond om dit interview met ons te doen. Grazie!