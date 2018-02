Make-up trends lente zomer 2018. Nude make-up look. Zo doe je dat!

Als je Trendystyle regelmatig leest, dan weet je dat we een nieuw seizoen altijd beginnen met de make-up trends van M.A.C. Cosmetics. De make-up artiesten van M.A.C doen de make-up voor een groot deel van de Fashion Shows tijdens de Fashion Weeks in New York, Londen, Milaan en Parijs en zitten dus aan de bron: backstage bij de shows. Daar worden de make-up trends, in samenwerking met de ontwerpers, geboren! Na afloop van de Fashion Weeks brengt M.A.C de make-up trends altijd in vier macro trends onder. Deze trends geven inspiratie en vertellen je meer over de allernieuwste make-uptechnieken.

In dit artikel beginnen we met de eerste make-up trend die HONEST heet en die staat voor een natuurlijke make-up look (denk niet dat er op dit gebied geen nieuwigheden zijn!) De andere drie trends leggen we de komende weken aan jullie uit.

Fris en gehydrateerd is een must!

Een natuurlijke make-up look is inmiddels standaard, maar toch ziet deze look er elk seizoen anders uit. Voor lente zomer 2018 zien we bijna virtuele no make-up looks (het accent ligt op de huid) maar ook meer gekunstelde natuurlijke looks (met behulp van zachte kleuren). Alles in deze looks draait om frisheid. De look moet er stralend, energiek en gehydrateerd uitzien en je eigen schoonheid versterken. Het gaat om een blozende en gezonde look en dus niet om een grunge nude of een pure nude look. Het is en blijft een make-up look maar je ziet de make-up niet.

Roze, perzik, oker, sorbetkleurtjes

Om zo’n look te creëren, gebruiken de make-up artiesten van M.A.C dit seizoen vooral lieve kleurtjes als roze, perzik en sorbetkleurtjes. Zelfs rood wordt gebruikt, maar dan wel met een doorzichtig effect.

De gelaatstrekken in het gezicht krijgen volume en vorm door met kleuren en texturen te werken. We mijden dus alles wat lijn of streep is maar gaan voor transparante en vervagende kleuren die de volumes in het gezicht definiëren. De kleuren smelten mooi samen met de huid, bijna alsof ze vanuit de huid zelf komen. Het is dus een nude look maar wel met volumes en accenten.

Gebruik voor deze look ronde en grote kwasten, is het advies van de make-up artiesten van M.A.C., of beter nog: de muis van je hand! Het hoeft er niet perfect uit te zien, als je je eigen schoonheid er maar mee versterkt. Want ook ‘persoonlijkheid’ is nog steeds een sleutelwoord.

Drie manieren om een natuurlijke look te creëren

1. Focus op de huid

Je zult al wel begrepen hebben dat vooral je huid in deze look centraal staat. Een manier om een moderne nude look te creëren is totaal focussen op je huid. Er komt dan nauwelijks kleur aan te pas. Je huid moet er stralend uitzien. Hiervoor gebruik je een doorzichtige foundation zoals Face & Body Foundation van M.A.C. Waar nodig breng je een camouflageproduct aan en verder gebruik je crèmeachtige producten of kleurloze gels om lichtpunten te creëren. We gebruiken dus niet meer de metaalachtige mineraalpoeders van een paar seizoenen geleden. Alles draait erom om je huid een goed gehydrateerde look te geven.

2. Spelen met blush

Een tweede manier om een moderne HONEST (eerlijke!) nude look te creëren is: de combinatie van een gehydrateerde huid en blushes in kleur. Dit is een eenvoudigere manier om zo’n blozende en stralende nude look te bereiken. Gebruik crèmeachtige producten of ook lippenstift en wrijf met de muis van je hand de ‘warmte’ op een natuurlijke manier in je gezicht.

3. Natuurlijke kleuren als brons, oker, thee en bronzers

Een derde manier om een (meer gekunstelde) look te creëren is met behulp van natuurlijke kleuren als brons, oker, thee en bronzers. Ook hier mag je de producten weer niet zien. Het gaat dus niet om het gedefinieerde jukbeenderen of om nude lippen die weggemake-upt zijn. Ook hier moeten de kleuren op een natuurlijke manier met je huid versmelten.

Must-have producten

Er zijn een paar producten die je eigenlijk zou moeten hebben om deze nude look na te doen. Behalve een bijna transparante foundation is Clear Glass (een kleurloze gel) heel handig om mooie, ‘vochtige’ lichtpunten mee te maken (Mixing Medium Shine is ook fijn voor lichtpunten). En verder is Pro Longwear Pot Paint in de kleur Groundwork eigenlijk wel een topper. Het is een heel natuurlijke kleur (zie nummer 3 en de oogmake-up op de foto hierboven). Je kunt er ontzettend mooie natuurlijke looks mee creëren.

Succes ermee!

