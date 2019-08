Make-up trends herfst winter 2019 2020. Mascara: wit, turkoois of roze graag!

Mascara als accessoire, als accent in je gezicht. Het is één van de meest opmerkelijke make-up trends voor herfst winter 2019 2020.

De make-up voor herfst winter 2019 2020 is creatief en, ja, zelfs artistiek. We gooien alle regels overboord. Dat geldt ook voor de mascara. Gekleurde mascara is de grote favoriet. Op zich is dit niet nieuws. We hebben allemaal wel eens geëxperimenteerd met groene, paarse of blauwe mascara. Maar dit seizoen gaan we er witte mascara bij halen!

Al voor zomer 2019 zagen we hier en daar witte mascara, maar voor winter 2019 2020 gaan we er pas echt mee aan de slag.

Bij Byblos zagen we zowel op de bovenste als onderste wimpers witte mascara. Het product was klonterig aangebracht waardoor de mascara als sneeuwvlokjes aan de wimperhaartjes kleefde.

Bij Vivetta combineerden de visagisten een witte mascara op de onderste wimpers met een zuurstokroze of turkooizen mascara op de bovenste wimpers.

Bij Genny zagen we een combinatie van zwart boven en wit onder. Onderin de binnenste ooghoeken was nog wat witte oogschaduw aangebracht. Deze bijzondere oogmake-up was bovendien met een felrode lippenstift gecombineerd. Bij Byblos en Vivetta was de make-up look daarentegen heel natuurlijk zodat alle aandacht naar de ogen ging.

Experimenteer maar eens met witte of gekleurde mascara. Het is leuk en vernieuwend. Het mag dan een spelletje zijn – make-up en mode zijn vooral FUN! – het effect is mag er zijn!

Charlotte Mesman voor Trendystyle